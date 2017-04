Lørdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Øverst skal Southamptons forsvarsspiller Virgil van Dijk stå, ifølge The Times. 25-åringen, som er verdsatt til rundt 50 millioner pund, skal være en viktig brikke i Jürgen Klopps fremtidsplaner. Manageren håper også å få hentet RB Leipzigs midtbanespiller Naby Keita, melder samme avis.

En annen spiller som kan ende opp i Liverpool er Atletico Madrids Jose Gimenez, hevder Harrow Times. Forsvarsspilleren jaktes imidlertid også av Manchester United.

Med det kan vi like gjerne forflytte oss til Manchester der United-manager Jose Mourinho også vil ha Antoine Griezmann fra Atletico Madrid og Romelu Lukaku hentet til Old Trafford, skriver The Sun. Duoen er tiltenkt å danne en målfarlig angrepsrekke sammen med Zlatan Ibrahimovic.

En spiller som kan være på vei bort fra klubben er målvakt David de Gea, som i lengre tid har vært koblet til Real Madrid. Nå skal Manchester United være villige til å selge 26-åringen, mot at den spanske midtbanespilleren Toni Kroos går motsatt vei, melder det spanske sportsmagasinet Don Balon.

Ifølge Daily Star kan Napoli-spiss Dries Mertens glippe for United, fordi Inter skal nærme seg en avtale for 29-åringen.

I London skal Arsenal-manager Arsene Wenger hatt samtaler med Alexis Sanchez. Til angrepsspilleren skal 67-åringen fortalt at klubben ikke kommer til å akseptere å bli holdt som gissel med sitt krav om en ukeslønn på 300.000,- pund i uka, forteller The Guardian.

Flere lag i kinesiske Super League skal på sin side være interesserte i å signere Sanchez, med Arsenal som er villige til å selge stjernespilleren til en utenlandsk klubb, ifølge Daily Express.

Hos Everton er de klare til å matche deres egen overgangsrekord, 28 millioner pund for Romelu Lukaku, for å hente Real Sociedad-spiss Willian Jose, skriver Daily Mail. Manager Ronald Koeman bekrefter også at de fremdeles ønsker å hente Burnleys Michael Keane.

Chelseas midtstopper John Terry skal ha blitt tilbudt en lukrativ avslutning på sin aktive spillerkarriere i Dubai, hevder The Sun. For i klubben Al Nasr er 36-åringens tidligere lagkamerat fra Chelsea, Dan Petrescu, manager, og han lokker Terry med en mulig kontrakt.

Vi runder av dagens ryktespalte med at Leicester-manager Craig Shakespeare skal ha pratet bort ryktene om et forsøk på å hente Middlesbroughs forsvarsspiller Ben Gibson, melder Evening Gazette.