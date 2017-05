Lørdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Da var tida her igjen. Den perioden da de øvrige klubbene i Premier League skal prøve å gjøre noen smarte trekk.

Noen manøvre på overgangsmarkedet som kan hjelpe dem med å bli en utfordrer til ligamester Chelsea i kampen om tittelen neste sesong.

Manchester United ser i skrivende stund ut til å havne utenfor topp fire på tabellen og trenger forsterkninger. Daily Mail påstår at ligaens toppscorer Romelu Lukaku (23) kan bli en brikke Man United henter inn etter sesongslutt. Everton skal angivelig også få Wayne Rooney (31) i retur som en del av avtalen.

Foruten spilletida i europaligaen har det blitt langt mellom de gangene Sergio Romero (30) har fått tillit som Manchester United-burvokter. Men argentineren ser likevel for seg en lang framtid på Old Trafford. Det sier han i alle fall til Sky Italia.

Ryan Bertrand (27) slo aldri skikkelig igjennom som Chelsea-spiller, men har gjort sakene sine bra i Southampton. Så gode har prestasjonene vært at både Manchester United og Liverpool ønsker seg venstrebacken, mener ESPN å vite.

Liverpool og manager Jürgen Klopp har flere spillere i kikkerten. Tyskeren bemerker riktignok i samtale med Liverpool Echo at sommerens overganger avhenger av om de helrøde kvalifiserer seg til Champions League eller ei.

NOE PÅ LUR? Jürgen Klopp og Liverpool ser an hvor de ender opp på tabellen før nye signeringer hentes inn.

Daily Mirror hevder at den brasilianske OL-landslagsspissen Luan (24) nærmer seg en overgang til Liverpool og Anfield. 24-åringen avslo å skrive under på en lengre kontrakt med Grêmio nylig. Den nåværende avtalen han har med Porto Alegre-klubben varer til september 2018.

Et annet av overgangsmålene til Liverpool skal være Middlesbroughs Ben Gibson (24). Daily Mirror skriver nå at midtstopperen kan bli værende i Boro, til tross for nordøstklubbens nedrykk fra Premier League.

Marcos Alonso (26) har vært en åpenbaring på venstre vingback for Chelsea denne sesongen. Han lyktes ikke spesielt godt da han prøvde seg i England første gang, som lånespiller i Sunderland i 2014. Men nå er spanjolen fersk ligamester på balløya.

Ifølge Mundo Deportivo kommer Barcelona til å prøve å sikre seg madridfødte Alonso i sommer.

Apropos Sunderland og spillere som har rykket ned: Svenske Sebastian Larsson (31) kobles til en overgang til Marcos Alonsos gamleklubb Fiorentina av Sunderland Echo.

Sunderland-angriper Fabio Borini (26) skal dessuten ha en klausul i kontrakten som gjør at han kan forlate Stadium of Light for seks millioner pund ved degradering. Daily Telegraph melder at Celtic kan bli italienerens neste klubb.

Både West Ham og Everton er ifølge Daily Mirror på jakt etter Swanseas kreative islending Gylfi Sigurdsson (27). Et eventuelt nedrykk for svanene fra Wales vil nok gjøre en slik overgang mer sannsynlig. Sigurdsson har kontrakt med Swansea til 2020.

Vi runder av denne helgas første rykter med at Pep Guardiola har bestemt serg for hva han skal gjøre med sju Manchester City-spillere har utgående kontrakter i sommer.

Manageren har dog ikke fortalt spillerne hva han har besluttet, rapporterer Manchester Evening News. De mangeårige City-spillerne Yaya Touré (33), Pablo Zabaleta (32), Bacary Sagna (34) og Gaël Clichy (31) er blant spillerne som fortsatt må vente i uvisshet.