Lørdagens Premier League-rykter

For Spurs vurderer å hente tilbake midtbanespilleren Gylfi Sigurdsson, som de solgte til Swansea i 2014, skriver Daily Mail. Ifølge avisen skal et eventuelt bud være på rundt 25 millioner pund.

Manager Mauricio Pochettino mener Sigurdsson både er et bedre og billigere alternativ enn Ross Barkley. Everton krever nemlig 50 millioner pund for 23-åringen, hevder Daily Star.

Hopper vi videre til Stamford Bridge kan vi ta med at Chelsea-manager Antonio Conte vil gjøre Arsenals Alexis Sanchez til sitt hovedmål i sommerens overgangsvindu, melder The Independent. Arsenal skal på sin side være klare til å holde på 28-åringen til kontrakten hans løper ut etter neste sesong.

Vi flytter oss videre til Manchester der Manchester City-manager Pep Guardiola som planlegger å hente den portugalske landslagsduoen William Carvalho og Gelson Martins.

Spillere kan også forsvinne ut fra Etihad Stadium i sommer, for åde Everton og West Ham jakter signaturen til Kelechi Iheanacho, forteller ESPN. 20-åringen skal også være klar for å finne seg en ny klubb, slik at han får spille fast på et førstelag.

Hos byrival Manchester United ønsker manager Jose Mourinho å bli gjenforent med Chelseas defensive midtbanespiller Nemanja Matic, melder Manchester Evening News.

I Frankrike er det nå bekreftet at Alexandre Lacazette forlater Lyon etter årets sesong. Han har vært koblet til flere klubber, blant annet Arsenal, men det kan se ut til at Atlético Madrid blir neste stopp.



Ifølge The Times vil Marco Silva i neste uke bekrefte at han forlater Hull City, noe som åpner døra for kontraktsforhandlinger om trenerjobben i Watford.

Vi runder av lørdagens ryktespalte i tyske Bundesliga, der RB Leipzig ønsker å signere engelske talenter etter at de kvalifiserte seg for Champions League. På ønskelisten står blant annet Manchester Citys 17 år gamle Jadon Sancho og Chelsea-spiss Dominic Solanke (19), skriver Daily Mail.