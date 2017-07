Lørdagens Premier League-rykter

Mye tyder på at Virgil Van Dijk blir værende i Southampton.

Dersom Neymar ender opp i PSG, vil Barcelona ha mer enn nok å handle for resten av sommeren. I så fall har katalonierne en PL-ønskeliste klar, og øverst på den troner navnene Dele Alli, Philippe Coutinho og Eden Hazard fra henholdsvis Tottenham, Liverpool og Chelsea. (Daily Mirror)

Men Barcelona frykter at Liverpool vil sette en pris på Philippe Coutinho som er høyere enn det spanjolene er villige til å betale. (AS)

Monaco er fast bestemt på ikke å selge Thomas Lemar, på tross av at Arsenal har lagt inn sitt tredje bud for sommeren. Siste pengesum som er lagt på bordet er omtrent 45 millioner pund, som altså ikke er nok for den 21 år gamle midtbanespilleren. (Telegraph)

Alex Sandro i Juventus nærmer seg en overgang til Chelsea, og Antonio Conte er forberedt på å bla opp småpene 61 millioner pund for den 26 år gamle brasilianske venstrebacken. (The Sun)

Alexis Sanchez rapporteres å være i konflikt med sin egen agent om fremtiden i Arsenal. Chileneren vil forlate Emirates, mens agenten vil ha ham til å bli. (Daily Mirror)

Manchester City vil uansett tilby Alexis Sanchez en avtale verdt 320.000 pund i uka for å slutte seg til dem denne sommeren. (Daily Mail)

Leicester skal ha takket nei til et nytt bud fra Roma på Riyad Mahrez. Ifølge Sky-kilder har revene avslått et bud på 27 millioner pund, etter at italienerne tidligere i juli først la 20 millioner pund på bordet for algerieren som i mai sa at han ville vekk fra klubben. (Sky Sports)

Southampton vil gjøre alt for å beholde midtstopperen Virgil Van Dijk, og 26-åringen skal reintegreres i førstelaget på tross av å ha blitt utelatt fra treningsleiren i Frankrike denne uken. (Telegraph)

West Ham kommer til å avslå alle bud fra Liverpool på 24-åringen Manuel Lanzini, meldes det. (Evening Standard)

Rapporter fra Spania hevder at Liverpool, Arsenal og Tottenham alle er interessert i å hente Barcelonas midtbanespiller Rafinha til Premier League. (Daily Express)

Swansea vil få konkurranse fra Championship-klubben Leeds i kampen om Valencia-spissen Alvaro Negredo, som spilte forrige sesong på utlån i Middlesbrough. (Daily Mirror)

Dersom Everton ikke klarer å hente Gylfi Sigurdsson fra Swansea, vil den 26 år gamle Nice-midtbanespilleren Jean Seri være deres neste navn på lista. (L'Equipe)

Newcastle er blitt koblet til den 32 år gamle Udinese-keeperen Orestis Karnezis. (Tutto Udinese)

Og til slutt kan vi melde om at de yngre rekkene i Manchester United kan forsterkes: 16 år gamle Gabriel Martinelli er på prøvespill i klubben, og brasilianeren som spiller for Ituano kan bli hentet på permanent basis til Old Trafford. (Manchester Evening News)

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!

Portugal-ekspert: - Han vil være et hett objekt for mange: