Lørdagens Premier League-rykter

Kylian Mbappé kan være på vei bort fra Monaco.

PSG-backen Serge Aurier skal ha blitt tilbudt til en rekke klubber dette overgangsvinduet. Ifølge Manchester Evening News er Manchester United blant disse klubbene, men avisen skriver også at Chelsea nå blander seg inn i en mulig overgang for Aurier. Avisen skriver at Chelsea skal ha tatt kontakt med Aurier.

Kylian Mbappé er kanskje det heteste navnet på overgangsmarkedet for tiden. Ifølge den engelske avisa Independent har Monaco-manager Leonardo Jardim kommet med hint om at supertalentet kan være på vei bort fra klubben. Tidligere har L'Equipe rapportert at Mbappé ønsker seg bort fra Ligue 1-klubben.

I Barcelona er det et stort hull som må fylles etter tapet av Neymar, og Daily Mail skriver at klubben allerede har tatt kontakt med Borussia Dortmunds Ousmane Dembelé. Spilleren ryktes å være verdsatt til 90 millioner pund, eller omtrent 935 millioner kroner, skriver Daily Mail.

Antonio Conte skal ifølge Independent være desperat for å kvitte seg med Diego Costa. Når andre medier da i tillegg skriver at Diego Costa er desperat for å komme seg bort fra Chelsea, trenger man ikke være synsk for å spå at en Costa-exit ligger i kortene.

Philippe Coutinho er blant spillerne som kobles til Barcelona, og Liverpool skal angivelig allerede ha avslått bud fra den spanske storklubben. Liverpool Echo-journalist James Pearce skriver at han ville blitt svært overrasket om Coutinho skulle komme til å forlate klubben i sommer. Pearce understreker at manager Jurgen Klopp og Liverpool-eierne er krystallklare på at den brasilianske stjernen skal bli værende i klubben.

I'd be absolutely amazed if he left this summer mate. Klopp and owners adamant he's staying. — James Pearce (@JamesPearceEcho) 4. august 2017

Danny Drinkwater har blitt koblet til en mulig Chelsea-overgang, og skal ifølge Daily Mirror være klar til å ytre sitt ønske til Leicester om å forlate klubben til fordel for Chelsea.

Det dansk-tyrkiske stortalentet Emre Mor ser ut til å nærme seg en overgang fra Borussia Dortmund til italienske Inter. Gianluca Di Marzio skriver at det skal være snakk om en låneavtale med en opsjon på kjøp etter at lånetiden er over.

Mario Lemina kan bli Stoke-spiller. Ifølge Daily Mail skal Juventus og Stoke ha møttes fredag for å diskutere en mulig overgang. Prisen er ventet å være 12 millioner pund.

Virgil van Dijk har lenge blitt koblet til en overgang til Liverpool, men det har i stedet eskalert til en langtrukken overgangssaga. Ifølge London Evening Standard håper Chelsea at dette vil være med på å sørge for at van Dijk ender i Chelsea i stedet for Liverpool.