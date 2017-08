Lørdagens Premier League-rykter

Klubbene jakter spillere.

Barcelona skal ha fattet interesse for Tottenhams Christian Eriksen, etter at Liverpool virker vanskelig å overbevise om å selge Philippe Coutinho, skriver The Independent. Spurs-stjernen skal nå stå høyt på ønskelisten til katalanerne.

Liverpool er satt i en vanskelig posisjon etter at klubben i går rykket ut med en pressemelding om at det er uaktuelt å selge Coutinho i sommer. Noen timer senere ble det som kjent rapportert fra troverdig hold at brassen har levert en overgangssøknad og ønsker seg vekk fra Anfield. Nå skriver Daily Record at Liverpool har satt en pris på 136,5 millioner pund for den kreative spilleren.

Borussia Dortmunds Ousmane Demebele skal fortsatt være Barcelonas hovedmål på overgangsfronten de neste dagene, og det er ventet at katalanerne prøver seg med et nytt bud på 127 millioner pund for 20-åringen innen kort tid, skriver AS. Dembele dukket ikke opp på trening med tyskerne fredag. Hvis Barcelona ikke klarer å signere Dembele eller Coutinho, skal tredjemann på ønskelista være Inter Milan-ving Ivan Perisic, som også skal være ønsket av Manchester United.

Samtidig melder Sport at Barcelona skal ha PSG-stjernen Angel di Maria (29) på listen over mulige Neymar-erstattere. Argentineren skal ha et svært godt forhold til klubbens talisman Lionel Messi, og det er blitt rapportert tidligere i sommer at Messi ønsket at klubben skulle signere kameraten.

I Frankrike melder L'Equipe at PSG skal ha kastet seg for alvor inn i kampen om den 18-årige superstjernen Kylian Mbappé. Avisen hevder PSG skal tilby spissen en årslønn på 16,4 millioner pund over fem år for å lokke ham fra Monaco. 18-åringen skal være ønsket av flere av verdens beste klubber, deriblant Manchester City.

ESPN melder at Mbappé har lyst på en overgang til PSG, men at klubbene ikke er enige om en overgangssum, og at de trolig ikke blir det denne sommeren.

Chelsea skal tidligere denne sommeren ha fått avslått et bud på 15 millioner pund på Leicesters Danny Drinkwater. Nå vurderer klubben om de skal forsøke med en økt sum, melder The Telegraph.

Tottenham har ennå ikke kjøpt en spiller i sommer, men det kan være i ferd med å endre seg. Nå skal klubben være i samtaler med Ajax om en overgang for 21 år gamle Davinson Sanchez, melder The Mirror. Spurs skal være villig til å legge 35 millioner pund på bordet for midtstopperen.

Tottenham skal samtidig ha gjort et fremstøt for å signere Celta Vigos midtbanespiller Pape Cheikh Diop, skriver Daily Mail. Spurs får ifølge samme avis hard konkurranse om signaturen hans fra franske Lyon. 20-åringen spilte 16 kamper i La Liga forrige sesong, kun fem av dem fra start, og scoret ett mål.

Real Madrid skal ha gitt opp å signere Chelsea-keeper Thibaut Courtois og Manchester United-keeper David De Gea, melder Express. Ingen av klubbene skal være det minste interessert i å forhandle om en overgang.

West Ham kan være i ferd med å gjøre et kupp på overgangsmarkdet. Ifølge Diario de Noticias skal klubben ha kommet til muntlig enighet med Sporting Lisboa om en overgang for midtbanespiller William Carvalho. 25-åringen skal være ønsket av flere klubber, men skal nå nærme seg The Hammers for en sum på rundt 30 millioner pund.

Newcastles Jack Colback kan være på vei bort fra klubben. Ifølge Daily Mail har midtbanespilleren ganske sikkert spilt sin siste kamp i den sorthvite drakta etter at han nektet å delta på en treningsøkt. Ifølge avisen skal Colback ha trent for seg selv da førstelaget fikk en skade, noe som førte til at midtbanespilleren ble innkalt. Da skal Colback ha nektet å møte opp, noe som skal ha gjort Benitez lynende forbannet. Trolig selges nå den tidligere Sunderland-spilleren innen kort tid.