Lørdagens Premier League-rykter

Arsenal-forsvarer Shkodran Mustafi kan være på vei til Italia.

Den anerkjente italienske journalisten Gianluca Di Marzio skriver at Inter har forhørt seg med Arsenal om å få til en mulig avtale for Shkodran Mustafi. Arsenal-forsvareren sies å allerede være enig med den italienske klubben om de personlige betingelsene, og det er nå opp til klubbene å bli enige, skriver Di Marzio. Inter ønsker å låne tyskeren med en mulighet til å kjøpe spilleren etter endt lånetid, mens Arsenal foretrekker et tvungent kjøp etter endt lånetid.

Også Manchester Citys Elaquim Mangala skal være aktuell for Serie A-klubben.

En annen forsvarsspiller som har dukket opp i nyhetene de siste dagene, er Benedikt Höwedes. Den tyske Schalke 04-spilleren har blant annet blitt koblet til Liverpool. Fredag fortalte sportssjef i Schalke, Christian Heidel, at spilleren selv har sagt at han ønsker en overgang til Juventus.

Mer prat om forsvarsspillere! West Brom skal ifølge Telegraph være klar for å by 30 millioner pund, eller omtrent 300 millioner kroner for Liverpools Mamadou Sakho.

Samtidig skriver Independent at også Crystal Palace fortsatt har troen på at en overgang kan ordne seg. Sakho tilbragte vårsesongen på lån hos Palace, og ble etter hvert en sentral spiller for London-klubben. Tidligere har forhandlingene stoppet opp på grunn av Liverpools priskrav, men ifølge Independent, har klubben altså fortsatt troen på at det kan bli noe av handelen.

De evigvarende ryktene om Fernando Llorente til Chelsea fortsetter. Ifølge Telegraph ønsker spilleren selv å spille under Conte igjen. Manager Antonio Conte har selv vært positiv til Swansea-spissen, mens Chelseas styre tidligere har blitt ryktet å være negativt innstilt til spillere med høy alder og synkende verdi.

Newcastle har ikke vært blant de mest aktive i dette overgangsvinduet, men ifølge Newcastle Chronicle føler manager Rafa Benitez seg trygg på at det vil komme flere spillere inn dørene hos Newcastle.

Everton-manager Ronald Koeman ble fredag konfrontert med muligheten for å signere Chelseas Diego Costa på et lån. Everton-sjefen svarte at han ikke var sikker på om det var mulig, men at klubben alltid ønsker gode spillere velkommen. Han bekreftet også at klubben fortsatt er på jakt etter en ny spiss. Disse uttalelsene er svært like Koemans første uttalelser da ryktene om Wayne Rooney begynte å svirre for en god stund siden. Vi vet alle hvordan det endte.

Divock Origi sliter med lite spilletid i Liverpool, og ifølge Telegraph kan den engelske klubben komme til å gi slipp på den belgiske angriperen før overgangsvinduet stenger. Avisen nevner Tottenham som en mulig aktuell klubb for Origi, i tillegg til Marseille og Anderlecht. For sistnevnte vil et lån være aktuelt, skriver Telegraph.

Videre skriver Telegraph at Liverpool er interesserte i Arsenals Alex Oxlade-Chamberlain, men at Chelsea leder an i kampen om engelskmannen.

Serie A-klubben Cagliari skal ifølge Gianluca Di Marzio være på jakt etter offensive forsterkninger. Romas Marco Tumminello, samt Chelsea-spiller Loic Remy nevnes som aktuelle kandidater for Cagliari.