Lørdagens Premier League-rykter

Klar for en liten quiz?

Deadline Day har kanskje passert, men hva betyr nå det? Ikke annet enn at det er mindre enn fire måneder til transfervinduet åpner igjen, og ikke-bekreftede overganger gir bare grobunn for nye rykter som antakelig kommer til å løpe løpsk innen 1. januar 2018.

Klar? Da setter vi i gang.

Real Madrid la visstnok til rette for en overgang for Gareth Bale til Manchester United, men den 28 år gamle waliseren avslo selv muligheten til å spille på Old Trafford. (Don Balon, via Daily Star)

Liverpool kom med et sent bud på 82 millioner pund for Monacos Thomas Lemar før overgangsvinduet stengte, men Ligue 1-klubben avslo. Overgangen kan likevel bli et faktum i januar. (L'Equipe via Daily Express)

På det brasilianske landslaget skal lagkamerater av Philippe Coutinho ha sett Liverpool-spilleren gråte i forkant av VM-kvalifiseringskampen mot Ecuador. 25-åringen var da blitt klar over at overgangen til Barcelona ikke gikk i boks. (Calcio Mercato)

FULL OVERSIKT: Her er alle sommerens Premier League-overganger

Manchester City er klare til å sende inn en offisiell klage mot Arsenal, etter at overgangen for Alexis Sanchez brøt sammen på Deadline Day. (The Sun)

Men var det klokt av Arsenal å beholde Alexis Sanchez? Det mener ikke klubbens tidligere midtbanespiller Paul Merson, som sier at Arsenal burde brukt penger fra en Sanchez-overgangen på å forsterke forsvaret. (Sky Sports)

Og Manchester City skal allerede planlegge å legge inn et lavere bud for den chilenske stjernen i januar. Alexis Sanchez' kontrakt med Arsenal går som kjent ut neste sommer. (Sky Sports)

Chelsea klarte ikke å signere de tre spillerne som sto aller høyest oppe på manager Antonio Contes ønskeliste, men selv uten Romelu Lukaku, Alex Sandro og Virgil van Dijk mener klubben at italieneren har et lag som er godt nok til å kjempe for både Premier League- og Champions League-tittelen. (Daily Telegraph)

Chelsea har også Diego Costa offisielt inne i sin 25-mannstropp i Premier League, selv om 28-åringen sies ikke å ville returnere til Stamford Bridge denne sesongen etter behandlingen han har fått av manager Conte. (Mirror)

Hvor mye er egentlig Eden Hazard verdt? 300 millioner euro, eller 2,77 milliarder kroner, mener Chelsea-spilleren selv. Det er sagt med et glimt i øyet, riktignok, da 26-åringen ble spurt om verdien på seg selv i det nåværende markedet der Neymar gikk fra Barcelona til PSG for 200 millioner pund og overgangssummene generelt har gått fullstendig bananas. (Daily Mail)

Everton og Chelsea var enige om en overgangssum på 35 millioner pund for Ross Barkley, og spilleren dro selv til Chelsea for kontraktsforhandlinger før han til slutt valgte å bli værende i Everton. Nå håper Chelsea, så vel som Tottenham, at 23-åringen kan hentes for en billigere penge når vinduet åpner igjen i januar. (Times)

Dersom Slaven Bilic skulle få sparken i West Ham etter null poeng og minus åtte i målforskjell i Premier League-starten, kan Newcastle-sjef Rafael Benitez la seg lokke til å overta jobben til kroaten. (Guardian)

Brighton fikk ikke til å hente en spiss i dette overgangsvinduet. Det «har gjort at vi alle føler oss svært skuffet», melder styreforman Tony Bloom. (The Argus)

Og til slutt en liten quiz: Hvilke fem klubber var de eneste Premier League-klubbene som gikk i overskudd på overgangsmarkedet gjennom dette vinduet? (I rene penger, altså, ikke nødvendigvis gode ord og tanker fra fansen.) Svaret finner du under lenken til Alexis Sanchez-saken nedenfor.

Riktig svar på quizen:

Arsenal, Burnley, Stoke, Swansea og Tottenham. (Wales Online)

Har du sett denne?

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!