Lørdagens Premier League-rykter

Chelsea-keeper Thibaut Courtois kan skifte beite.

Adrien Rabiot (22) kobles til både Arsenal og Tottenham. Lørdag morgen skriver dog italienske Calciomercato at Inter har kastet seg inn i kampen om Paris Saint Germains midtbanespiller. Rabiot har tatt store steg de siste sesongene, og har blitt en viktig brikke på det franske storlaget som jakter sin første Champions League-tittel.

Paris Saint Germain kan samtidig være på jakt etter ny målvakt. Skal vi tro La Parisien, skal forsvarspiller Thomas Meunier (26) ha uttalt at hans landsmann Thibaut Courtois (25) ville vært en perfekt signering for franskmennene. Courtois står til vanlig i mål i Chelsea.

Tottenham ser ut til å få sin kontraktforlengelse med midtstopper Toby Alderweireld (28). Ifølge Talksport er spilleren selv kun opptatt av det som skjer på banen, men hans far og agent skal nærme seg enighet med Spurs om å forlenge kontrakten til belgieren.

RB Leipzig klarte å holde på sine største stjerner denne sommeren, men har allerede kvittet seg med Naby Keita neste sommer. Nå ryktes det at også toppspiss Timo Werner kan forsvinne. Spanske Don Balon skriver at Real Madrid skal være svært interesserte i 21-åringen, men også en rekke Premier League-klubber jakter ungguttens signatur.

Stoke kan miste sin målvakt Jack Butland (24) i løpet av sesongen. Keeperen hevder at han ikke frykter for landslagsplassen selv om han spiller for en såpass liten klubb, men han skulle gjerne spilt i Champions League. Dette skriver Daily Mirror.

Portugisiske O Jogo hevder at Manchester United jakter Andrija Zivkovic (21). José Mourinho skal ha sendt speidere til Portugal for å sjekke om Benfica-vingen, forteller avisen.

Til slutt tar vi med at Pep Guardiola ikke håper Manchester City mister flere akademi-spillere. I sommer dro Jadon Sancho (17) til Dortmund. Nå kobles Brahim Diaz (18) til Real Madrid. Til tross for en stor kjøpefest i sommer, håper Guardiola at han på sikt kan få opp unggutter fra akademiet til Citys førstelag, skriver Daily Express.

