Lørdagens Premier League-rykter

Arsene Wenger sår tvil om Arsenal-stjernenes fremtid.

Arsenal-manager Arsene Wenger sier at kontraktsforhandlinger med Aaron Ramsey og Danny Welbeck er noe klubben vil ta fatt på, men Wenger advarer samtidig om at «flere og flere spillere vil gå inn i deres siste år i kontrakten». For de to 26-åringenes del løper deres Arsenal-kontrakter ut sommeren 2019. (Guardian)

Men fansen forventer nok uansett at Wenger også henter inn nye spillere, og den 30 år gamle Napoli-angriperen Dries Mertens kan på nytt stå høyest oppe på Arsenals ønskeliste. Klubben forsøkte å signere ham denne sommeren, men kan i januarvinduet dra nytte av utkjøpsklausulen på 30 millioner euro for å hente belgieren til Emirates. (Calciomercato)

Real Madrid følger stadig med på utviklingen til Liverpool-angriperen Sadio Mane. (Diario Madridista, via Daily Express)

Et ungt vidunderbarn vekker interesse hos Premier League-klubbene, og visstnok er det Chelsea som ligger aller lengst fremme i kampen om 14 år gamle Elye Wahi - som allerede har scoret mål for Caens U17-mannskap. Også klubber som Liverpool, Tottenham, Southampton, Manchester City og Manchester United følger med på Wahi, som er fra samme Paris-forstad som Chelseas N'Golo Kante. (Sun)

West Ham-manager Slaven Bilic sier at 28 år gamle Andy Carroll må bevise sin fysiske form dersom han vil signere en ny kontrakt med klubben. Spissen har to år igjen av kontrakten med London-klubben. (Daily Mail)

Med PSGs signeringer av Kylian Mbappe og Neymar, har oddsen for at Julian Draxler forflytter seg til engelsk fotball i januar falt drastisk. Hvilke klubber som er favorittene til å sikre seg den 24 år gamle tyskerens tjenester, sier imidlertid oddsselskapene ingenting om. (Daily Star)

Real Madrid-president Florentino Perez har visstnok oppmuntret Manchester United-manager Jose Mourinho til å signere midtbanespilleren Andre Gomez fra Barcelona neste sommer. (Don Balon)

Og til sist kan vi melde om at Ruben Loftus-Cheek, som er på lån hos Crystal Palace fra Chelsea, nå sier at han ikke har noen anelse om hvorvidt han har en fremtid i sistnevnte klubb. (Daily Star)

Kilde: BBC

Har du sett denne?

Mest sett siste uken