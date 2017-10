Lørdagens Premier League-rykter

Hevder Manchester United vil hente belgisk landslagsspiller.

Det er Manchester Evening News som skriver at Manchester United viser interesse for Napoli-spiller Dries Mertens. 30-åringen har imponert i Serie A, og ifølge Napolis tidligere sportsdirektør Pierpaolo Marino, skal Manchester United følge Mertens svært tett.

Både Tottenham og Crystal Palace er interessert i å hente den 19 år gamle Everton-spilleren Ademola Lookman, skriver The Mirror. Everton-manager Ronald Koeman har så langt prioritert andre spillere på sitt eget lag denne sesongen, men de blåkledde fra Liverpool har likevel ingen planer om å gi slipp på talentet som de tror vil utvikle seg til å bli en stjernespiller i Premier League.

Chelsea skal ha et ønske om å forlenge avtalen til keeper Thibaut Courtois, men belgieren skal så langt ha nektet å signere en ny kontrakt- Årsaken er at han ønsker å sikre seg en overgang til Real Madrid, skriver spanske Marca. Kontrakten Courtois har med Chelsea går ut i 2019.

Watford har hatt glede av den peruanske Benfica-vingen Andre Carrillo på lån denne sesongen. Det kan også virke som Carrillo selv trives i England. Nå skriver nemlig Watford Observer at 26-åringen håper at låneavtalen til slutt skal ende med en permanent overgang til Premier League-klubben.

Crystal Palace ønsker å signere Besiktas-angriper Cenk Tosun, hevder avisen Croydon Advertiser. 26-åringen som ble født i Tyskland har hatt suksess i Besiktas-trøya og skal ha en prislapp på cirka 25 millioner euro.

Manchester United føler seg trygge på at de skal komme til enighet med Marouane Fellaini om en ny kontrakt, skriver The Mirror. Fellainis nåværende avtale med klubben går ut etter sesongen, og det er ventet at han vil signere en ny toårskontrakt med United.

Til slutt tar vi med at Arsenal skal være interessert i Trabzonspors midtbanespiller Abdulkadir Omur, ifølge The Sun. London-klubben må imidlertid regne med konkurranse fra Atletico Madrid om 18-åringens signatur.

