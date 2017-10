Lørdagens Premier League-rykter

Barcelona vil på julehandel i Premier League.

Ander Herrera er ute i kulden i Manchester United. Nå kan 28-åringen være på vei tilbake til Spania. Midtbanespilleren er nemlig, i følge Don Balon, ønsket av Barcelona. Katalanerne skal visstnok forsøke seg på Herrera allerede i januar.

Den spanske storklubben er dog ikke bare på jakt i Manchester. Også i Liverpool må man passe seg for Barcelona-president Josep Maria Bartomeu & co. Klubben skal nemlig fremdeles ønske seg Philippe Coutinho (25). Daily Mirror hevder at det kommer nye framstøt i januar, mens Telegraph forteller at Liverpool nå gjør alt de kan for å overbevise Coutinho om at hans framtid forblir på Anfield.

Skal vi tro Daily Mail, ender Mesut Özil opp i Manchester United etter sesongen. Arsenal-playmakerens kontrakt går ut i slutten av juni, og tyskeren skal være svært interessert i en overgang til rivalene fra Manchester. 29-åringen har storspilt under José Mourinho tidligere, og håper å få fart på karrieren igjen med et klubb-bytte.

Leicester sparket nylig Craig Shakespeare fra managerrollen i klubben. Nå mener Daily Mail at det er Claude Puel som blir klubbens nye manager. 56-åringen har tidligere ledet Southampton og Nice.

Harry Kane (24) har blitt koblet kraftig med en overgang til Real Madrid. Lørdag slår han tilbake mot ryktene. Det skriver Daily Mirror. Spissen drømmer nemlig om å bli en «én-klubb-spiller», og dermed forbli i Tottenham karrieren ut.

Blir han værende i Tottenham, kan han få besøk av landsmannen Ross Barkley. Mauricio Pochettino ønsker nemlig å hente 23-åringen fra Everton i januar. Det melder Daily Mirror.

Mest sett siste uken