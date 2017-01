ANNONSE

Diego Costa skal ikke være fremmed for å skvære opp med Antonio Conte og resten av Chelsesa-støtteapparatet etter etter krangelen som førte til at spissen ble vraket til helgens møte med Chelsea, melder The Sun. Avisen hevder imidlertid at Premier Leagues toppscorer uansett vil forlate klubben til sommeren. Kinesiske Tianjin Quanjian står klar med et fett sjekkhefte.

West Ham skal være langt mer åpen for å selge Dimitri Payet nå enn manager Slaven Bilic antydet før helgen. Marseille leder an i jakten på den misfornøyde midtbanespilleren, melder London Evening Standard.

Flere profiler har forsvunnet til kinesisk fotball denne vinteren, men Tottenham-manager Mauricio Pochettino forteller at ingen kinesiske klubber har bydd på hans spillere.

Robert Snodgrass sier han holder fokus på sine oppgaver i Hull og følger ikke med på overgangsryktene som svirrer, skriver Daily Star. Midtbanespilleren har blant annet blitt koblet til West Ham.

Stoke-manager Mark Hughes vil beholde Bojan Krkic i klubben, til tross for konkret interesse fra Middlesbrough, skriver The Mirror.

Newcastle har ikke gitt opp håpet om å signere Fulhams 25 år gamle midtbanespiller Tom Cairney. Det hevder Newcastle Chronicle.

Ifølge ESPN håper MLS-klubben Real Salt Lake å hente den 19 år gamle amerikaneren Brooks Lennon på lån fra Liverpool.

Det er ventet at Joe Hart er tapt for Torino etter et års utlån til sommeren. Engelskmannen er imidlertid klar på at hans fokus ligger på mandagens møte med AC Milan - ikke på framtiden og overgangsryktene.

Mesut Özil avslører overfor det tyske landslagets nettsider at han er "veldig komfortabel i London. Det er god nytt for Arsenal-fansen, som håper tyskeren snart signerer ny kontrakt med klubben.