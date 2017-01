Mandagens Premier League-rykter

ANNONSE

Leicesters Leandro Ulloa skal være sterkt ønsket i spansk fotball, men nå skriver Chronicle at også Sunderland viser interesse for argentineren. Ifølge avisen forbereder bunnlaget et bud på spissen.

Chelsea-veteran Branislav Ivanovic har slitt med lite spilletid under Antonio Contes ledelse. Serberen har blitt koblet bort fra klubben ved gjentatte anledninger, og nå skriver Daily Mail at Ivanovic er nær å signere en treårsavtale med russiske Zenit.

Samtidig skriver Daily Mirror at West Brom også vil forsøke å signere forsvarsspilleren, og dermed sørge for at han blir i Premier League.

Tidligere Tromsø-spiller, Kara Mbodji kobles på nytt til en overgang til engelsk fotball. Kara skal være ønsket av Leicester, og ifølge Leicester Mercury, forbereder klubben et bud på 13 millioner pund for Anderlecht-spilleren.

Neste spiller som skal være aktuell for kinesisk fotball, er West Broms Salomon Rondon. Ifølge Daily Mail forbereder klubben seg på at Tianjin Quanjian vil by 30 millioner pund for spissen.

Som følge av interessen for Rondon, har West Brom tatt kontakt med Bournemouth angående Callum Wilson. Daily Mail skriver at manager Tony Pulis uansett ønsket å signere en ekstra spiss, men at interessen fra kinesisk fotball sørger for at Pulis nå må intensivere dette arbeidet. Wilson skal være verdsatt til 20 millioner pund av Bournemouth.

En annen spiller som kan komme til å flytte på seg, er Norwich-spiller Robbie Brady. Ifølge Daily Mail skal Burnley være interesserte i å signere iren for omtrent 13 millioner pund.

Liverpool kobles til Romas midtbanespiller, Leandro Paredes, men ifølge Liverpool Echo, er det heller tvilsomt at det kommer til å skje noe mer hos Liverpool i dette overgangsvinduet.

Det begynner å bli en stund siden Chelsea bekreftet at klubben hadde mottatt bud fra Bournemouth på Asmir Begovic. Ifølge Daily Mirror har spilleren selv bekreftet at han ønsker å forlate Chelsea, og sier det er bortkastet at han blir plassert på benken.

Southampton koble støtt og stadig til Napolis spiss, Manolo Gabbiadini. Flere engelske medier rapporterer om interessen for spissen, mens prisen som nevnes varrierer fra avis til avis. Sky Sports hevder at prisen kommer til å ligge på 17 millioner pund for den italienske spissen.