Mandagens Premier League-rykter

ANNONSE

Vi åpner dagens rykter med et rykende ferskt et. Ifølge Daily Mail topper den tyrkiske frisparkspesialisten Hakan Calhanoglu (22) Chelseas overgangsliste til sommeren. Calhanoglu selv håper på en overgang fra Bayer Leverkusen til Chelsea i løpet av neste overgangsvindu.

The Sun skriver at Anthony Martial ikke vil være i Manchester United. Den talentfulle franskmannen har fått lite spilletid under José Mourinho denne sesongen og skal nå være interessert i en overgang til Paris Saint-Germain.

Etter kun én kamp i Watford-trøya står den nyervervede M'Baye Niang oppført med et mål og en målgivende pasning. Den utlånte AC Milan-spilleren gjorde så godt inntrykk, at Watford vil kjøpe Niang for angivelige 13,5 millioner pund til sommeren, skriver Daily Mail.

Det er flere rykter i Manchester City. Sergio Agüero startet overgangsryktene da han sa han skulle gjøre alt han kunne for klubben ut sesongen. Nå melder Manchester Evening News at stjernespissen ikke kommer til å forlate City til sommeren.

The Mirror har gravd opp et av de store overgangsryktene fra forrige sesong, midtstopperen Aymeric Laporte til Manchester City. Den franske 22-åringen virker å være sterkt ønsket på Ethiad. City-ledelsen skal være klare til å tilby Athletic Bilbao 55 millioner pund, som skal være Laportes utkjøpsklausul.

Det svirrer fortsatt rundt uruguayaneren Martin Caceres, melder Calciomercato. Den 29 år gamle forsvareren skal ha avvist et bud fra AC Milan, til fordel for Crystal Palace, eller Southampton. Om den kontraktløses spilleren velger å spille på sørkysten, eller i den engelske hovedstaden gjenstår å se.