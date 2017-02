Mandagens Premier League-rykter

ANNONSE

Både Juventus og Paris Saint-Germain er svært interessert i å hente Alexis Sanchez, og begge klubbene har tro på at de kan få Arsenal til å gå med på en avtale, skriver Daily Mirror. Chileneren har 18 måneder igjen av sine gjeldende kontrakt, og Arsenal frykter at han ikke kommer til å signere en ny en.

En annen mann med 18 år igjen av sin kontrakt er Ross Barkley i Everton. Midtbanespilleren har utsatt forhandlingene om en ny kontrakt, noe som har satt i gang spekulasjoner om en mulig overgang til sommeren, skriver Daily Star. De seks store, minus Liverpool, er lagene som nevnes.

Tottenham skal ha kastet seg inn i kampen om Monaco-talentet Kylian Mbappe, melder Daily Mirror. Arsene Wenger, som også er interessert i spissen, har sammenlignet 18-åringen med Arsenal-legenden Thierry Henry.

Manchester United må ut med 8,5 millioner pund neste gang Anthony Martial scorer for klubben, skriver Daily Mirror. I avtalen med Monaco, står det nemlig at når franskmannen når 25 mål scoringer, skal et nytt beløp betales til Monaco, som solgte spissen for 36 millioner pund i 2015.

José Mourinho mener Juan Mata aldri var i fare for å bli solgt da portugiseren tok over Manchester United, skriver Manchester Evening News. Dette til tross for at Mourinho solgte Mata fra Chelsea til United i sin tid. Manhcester United-manageren mener nemlig at han har andre tanker om hvordan Manchester United skal spille, og Mata har tilpasset seg denne måten å spille på.

Ifølge Sky Sports sier Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke at ryktene om at trener Thomas Tuchel skal ta over manageransvaret i Arsenal etter Arsene Wenger er usanne og oppdiktet.