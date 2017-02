Mandagens Premier League-rykter

ANNONSE

Manchester United skal være ute etter en sentral midtbanespiller. Den øverste på listen skal være Real Madrids tyske stjerne, Toni Kroos. The Independent skriver at de røde djevlene er villige til å teste hvor mye 27-åringen virkelig er verdt for Los Blancos i sommer.

Barcelona er på utkikk etter en erstatter for manager Luis Enrique og den utpekte er Tottenhams Mauricio Pochettino, ifølge The Express. Spurs-manageren er ikke den eneste på listen forøvrig, skal vi tro The Mirror. Jurgen Klopp skal også være en av de heteste kandidatene når sommeren kommer.

The Mirror hevder også at Isco er frustrert over mangelen på spilletid i Real Madrid. Det har Tottenham og Arsenal fått med seg og det vanker kanskje en budkrig mellom rivalene til sommerens overgangsvindu.

Brasilianeren Marquinhos skal være klar til å signere en ny fire-års kontrakt med Paris Saint-Germain. 22-åringen skal være sterkt ønsket av både Chelsea og Barcelona, men velger å bli i den franske hovedstaden, skriver The Sun.

The Times melder at Chelsea og Antonio Conte skal ha kontaktet Monacos begavede midtbanespiller, Bernando Silva. Det har tidligere gått rykter om at den portugisiske landslagsspilleren også er godt likt av José Mourinho.

Atletico Madrid skal være villige til å selge Kevin Gameiro til høystbydende i sommer. Den 29-årige franskmannen har samarbeidet godt på topp med Antoine Griezmann denne sesongen. The Mirror skriver at Tottenham mener de kan løse spissproblemene sine ved å hente Gameiro til klubben.

Et annet Real Madrid-relatert rykte er at den spanske storklubben har kastet seg inn i jakten på Celtics Moussa Dembele. Det franske stjerneskuddet har virkelig slått gjennom i år og har tidligere vært sterkt linket til Chelsea.

