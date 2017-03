Mandagens Premier League-rykter

ANNONSE

Vi starter en ny uke utenfor Storbritannia, og i stedet i Madrid. Derfra melder nemlig Eden Hazards representanter at de har hatt «positive samtaler» med Real Madrid, om vi skal tro avisen Marca. 26-åringens nåværende klubb, Chelsea, vil imidlertid ha colombianeren James Rodriguez i retur dersom de skal gi slipp på Hazard. (Marca)

Og det er flere som er interessert i 25 år gamle James Rodriguez. Søndag meldte vi i ryktebørsen at Manchester United var villige til å legge 60 millioner pund på bordet for mannen som har lite tillit hos trener Zinedine Zidane, og nå meldes det at Liverpool også er interessert i colombianeren. Selv ønsker James imidlertid å spille Champions League-fotball neste år, noe som kan stå i veien for en overgang til merseysiderne. (Daily Mirror)

Chelsea-spiss Diego Costa flørter med andre klubber, og sier at han er åpen for å spille i den franske ligaen i fremtiden. Den brasilianskfødte spanjolen har vært ute og hyllet klubbene Marseille, Monaco og Paris St. Germain den siste tiden. (Telefoot)

Mens Chelsea-trener Antonio Conte har fortalt klubbeier Roman Abramovitsj at han ønsker seg signaturen til Real Madrids 24 år gamle spiss Alvaro Morata. (AS)

Søndag ble det meldt at Barcelona ønsker seg Philippe Coutinho fra Liverpool, og laget fra Catalonia vil tilby merseysiderne Ivan Rakitic i retur for den brasilianske juvelen. (Liverpool Echo)

Manchester United-manager José Mourinho håper å signere midtbanespilleren Marcelo Brozovic fra Inter, og er villig til å bla opp 43 millioner pund for 24-åringen. (Gazzetta dello Sport)

Men det kan hende at Mourinho og Manchester United må se langt etter Antione Griezmann: Som Nettavisen meldte tidligere på mandag, sier 26-åringen at han er fornøyd med tilværelsen i Atletico Madrid. (Telefoot)

Monacos midtbanespiller Tiemoue Bakayoko skal være enig med Chelsea om de personlige betingelsene som sender 22-åringen til London denne sommeren, i en overgang som koster engelskmennene 35 millioner pund. (Tuttomercato)

Arsenal vil kaste seg inn i kampen om Lyon-spissen Alexandre Lazazette, som allerede er i Atletico Madrids søkelys. (Marca)

Samtidig viser Arsenal interesse for Southampton-vingen Dusan Tadic, som kan hentes til Emirates Stadium for 13 millioner pund. (Tuttomercato)

INTERESSE: Newcastle sikler etter Swanseas Gylfi Sigurdsson.

Ryktene sier at den italienske angriperen Andrea Belotti kommer til å takke nei til både Arsenal og Chelsea denne sommeren, og i stedet bli værende i Torino. (Tuttosport)

Newcastle-manager Rafael Benitez ser mot det høye nord for forsterkninger. Klubben styrer mot et sikkert oprykk til Premier League, og ønsker å forsterke seg med Swanseas islandske midtbanespiller Gylfi Sigurdsson. (The Sun)

Middlesbrough-forsvareren Ben Gibson har imponert i år, og sies å være målet for flere av de beste klubbene i England. Liverpool, Chelsea og Manchester City er blant dem som jevnlig har sendt speidere for en nærmere kikk på midtstopperen som ble kalt inn i England-troppen for første gang i sin karriere i forrige uke. (Daily Mirror)

22 år gamle Nathaniel Chalobah sier at han aldri har vurdert å forlate Chelsea, på tross av å ha tilbrakt mye tid i klubben på utlån. (Daily Star)

Sagaen om Arsenals Mesut Özil har foreløpig en uviss slutt. Tyskeren sier at han «snart vil snakke med klubben» om en ny kontrakt. (Die Welt)

Barcelona er ikke lenger interessert i å signere Arsenal-forsvareren Hector Bellerin, ettersom Gunners krever 45 millioner pund for 22-åringen. (Marca)

Og Lionel Messi heller malurt i begeret hos Manchester United-supportere som ønsker seg Jordi Alba til klubben: Det argentinske unikumet sier at han vil gjøre sitt for å beholde kompisen i Barcelona. Alba har en utkjøpsklausul på 130 millioner pund i sin kontrakt. (Daily Star)

