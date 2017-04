Mandagens Premier League-rykter

ANNONSE

Luke Shaw var, overraskende for mange, tilbake i Manchester Uniteds startellever mot Sunderland denne helgen. Kritikken mot venstrebacken har haglet fra manager José Mourinho den siste tiden, og ifølge Daily Mirror har portugiseren allerede bestemte seg for å selge Shaw. Avisen mener den siste tids spilletid skyldes at United vil øke markedsverdien på ventrebacken før sommerens overgangsvindu.

The Sun melder at José Mourinho har sett seg ut fem spillere han kunne tenke seg å hente til Old Trafford i sommer. Antoine Griezmann topper ønskelisten, mens også Djibril Sidibe, Benjamin Mendy og Tiemoue Bakayoko også rangeres høyt av portugiseren. Dersom sistnevnte ikke lar seg hente, ser Mourinho på Tottenhams Eric Dier som et annet spennende alternativ på midtbanen.

Tidligere Belgia-trener Georges Leekens mener Romelu Lukaku er klar for en "stor, stor overgang" i sommer, skriver Daily Mail. 67-åringen er klar på at Lukaku, etter 23 Premier League-scoringer så langt denne sesongen, hører hjemme i en av Europas største klubber.

Ifølge Daily Mirror har Ronald Koeman allerede sett seg ut erstatteren dersom Lukaku skulle forsvinne i sommer. Everton-manageren vil nemlig legge 27 millioner pund på bordet for å sikre seg Real Sociedads Willian José hvis Lukaku blir solgt.

SFR Sport hevder at Diego Costa langt fra stortrives i London, men at han likevel ønsker å fullføre sin kontrakt med Chelsea og kommer ikke til å forlate klubben, som stormer mot seriegull i Premier League.

Samtidig som ryktene om en overgang til Manchester City og Liverpool verserer, ber Arsene Wenger Alex Oxlade-Chamberlain om å signere en ny kontrakt med Arsenal. Kantspilleren har kontrakt med Arsenal fram til sommeren 2018.

Juan Cuadrado, som denne sesongen er lånt ut fra Chelsea til Juventus, nærmer seg en permanent avtale med den italienske storklubben, melder CalcioMeracto. Torino-klubben legger 21,4 millioner pund på bordet for å sikre seg colombianeren, hevder avisen.

Marca hevder at Chelsea skal være interessert i å hente Pepe til Stamford Bridge i sommer, når 34-åringens kontrakt med Real Madrid utgår. Portugiseren, som har startet 13 av Real Madrids 30 kamper i La Liga denne sesongen, er også ønsket av PSG og flere kinesiske klubber.