Mandagens Premier League-rykter

Manchester United skal ifølge en rekke internasjonale medier stå klare til å utløse utkjøpsklausulen til Griezmann på 100 millioner euro så fort overgangsvinduet åpner i sommer. The Times skriver imidlertid at Atletico på ingen måte har gitt opp håpet om å beholde den franske landslagsspilleren. Den spanske storklubben håper at en lønnsøkning på cirka 65.000 pund i uken vil være nok til å overbevise Griezmann om å bli.

Andrea Belotti er en annen spiller som skal være jaktet av flere storklubber etter at 23-åringen har imponert med 25 scoringer i Serie A så langt denne sesongen. Manchester United er blant klubbene som blir koblet til spilleren, men Sky Sport Italia hevder at Belotti har et sterkt ønske om å spille i Champions League, noe som kan føre til at han vil foretrekke en overgang til Chelsea, skulle United ikke klare å kvalifisere seg til turneringen.



Manchester City håper å kjøpe Pierre-Emerick Aubameyang fra Borussia Dortmund i sommer, ifølge The Sun. Avisen skriver at Pep Guardiola skal være forberedt på å tilby tyskerne Kelechi Iheanacho for å få til en overgangsavtale.



Everton jobber med å sikre seg den nigerianske vingen Henry Onyekuru fra belgiske KAS Eupen, skriver The Sun. 19-åringen skal ha en prislapp på cirka 7 millioner pund.



Tottenham, Liverpool, Arsenal og Manchester City skal alle stå i kø etter å sikre seg Fulhams supertalent Ryan Sessegnon. Den unge venstrebacken har allerede blitt sammenlignet med Gareth Bale og nå skal Manchester United være siste laget som har vist interesse, skriver The Mirror.



England-keeper Joe Hart har denne sesongen vært på lån fra Manchester City til italienske Torino. Til sommeren er det imidlertid ventet at Hart kommer til å forlate City på en permanent overgang. The Independent skriver at Hart skal være åpen for en overgang til byrival Manchester United.



Laurent Koscielny skal være ønsket av Pep Guardiola og Manchester City, ifølge det franske TV-programmet Telefoot. Arsenal-stopperen er en viktig spiller for Arsene Wenger, men Koscielny skal være åpen for å se på alternative muligheter.



Til slutt tar vi med at Real Madrid-angriper Alvaro Morata ønsker å gå til Chelsea i sommer, ifølge spanske AS. Morata skal allerede ha mottatt tilbud fra både Juventus og Manchester United, men spanjolen vil foretrekke å spille for Antonio Conte i Chelsea.



