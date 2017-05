Mandagens Premier League-rykter

ANNONSE

Ifølge The Sun kan Romelu Lukaku til å droppe en overgang til Chelsea og i stedet signere for Manchester United i sommer fordi han er usikker på hvor godt han vil passe inn under Antonio Contes taktikk. Belgieren sees på som en høyaktuell erstatter for Diego Costa, som kobles til Kina.

Antonio Conte mener klubben må forsterke kraftig på overgangsmarkedet i sommer dersom det skal være mulig for Chelsea å kjempe på fire fronter neste sesong, skriver London Evening Standard.

Roma-duoen Radja Nainggolan og Antonio Rudiger er blant spillerne den italienske Chelsea-manageren kunne tenke seg å signere, skriver The Sun. Ifølge avisen kan det bli aktuelt å betale til sammen 70 millioner pund for Roma-spillerne.

Nainggolan og Roma herjet med AC Milan søndag:



Jordan Pickford har imponert på et svakt Sunderland-lag denne sesongen og blir neppe med ned til Championship. The Telegraph skriver mandag at Arsenal, Everton, Manchester City, Manchester United, Liverpool og West Ham alle har vist interesse for 23-åringen, som kan komme til å koste 25 millioner pund.

Lucas Perez er åpen for å returnere til Deportivo La Coruna i sommer, etter å ha innrømmet at han er frustrert over mangelen på spilletid i Arsenal. Det melder La Voz de Galicia, og saken er gjengitt i Daily Mail.

Zlatan Ibrahimovics framtid er fortsatt usikker etter at svensken pådro seg en stygg kneskade i møtet med Anderlecht i Europa League forrige måned. Ifølge Manchester United-spissens agent, Mino Raiolio, er imidlertid legene forbauset over hvor raskt tilstanden har bedret seg etter operasjonen. Det skriver Expressen.

Charlie Taylor, som står på West Bromwichs ønskeliste, nektet å spille for Leeds mot Wigan i sesongens siste seriekamp mot Wigan. Dermed kan det gå mot en overgang for venstrebacken i sommer, skriver Birmingham Mail.