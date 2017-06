Mandagens Premier League-rykter

ANNONSE

Liverpool viser interesse for Alexandre Lacazette som tidligere har blitt koblet til blant andre Manchester United og Arsenal. Ifølge Daily Express skal klubben fra Merseyside i møter med Lyons klubbledelse for å diskutere en mulig overgang. Den franske landslagsspilleren skal ha en prislapp på nærmere 50 millioner pund.

Liverpool skal også være interessert i Red Bull Leipzigs midtbanespiller Naby Keita, skriver The Telegraph. Bundesliga-klubben skal imidlertid ikke være lystne på å gi slipp på 22-åringen.

Manchester City har, ifølge Daily Star, vært i samtaler med Tottenham om å kjøpe høyreback Kyle Walker. De lyseblå fra Manchester skal føle seg trygge på at de kan sikre seg Walker for 40 millioner pund.

The Mirror melder at både Everton og Liverpool kjemper om signaturen til Anderlecht-angriper Lukasz Teodorczyk. Polakken scoret 30 mål på 53 kamper forrige sesong og skal være tilgjengelig for cirka 10 millioner pund.

Everton-spiss Romelu Lukaku kobles i disse dager til Manchester United. Skulle belgieren komme til å forlate Everton, vurderer klubbledelsen å hente Leicester-spiss Jamie Vardy som en erstatter, skriver Daily Express.

Tottenham og Liverpool kobles til Schalke 04-spiller Max Meyer. Ifølge Sky Deutschland kan en overgang til Premier League være aktuelt for midtbanespilleren. Meyer takket nemlig nylig nei til et nytt kontraktstilbud fra Schalke 04.

Newcastle planlegger å legge inn bud på Arsenal-forsvarer Kieran Gibbs, melder The Mirror. Nyopprykkede Newcastle jobber med å forsterke spillerstallen før returen til Premier League og det er ventet at klubben vil tilby Arsenal 15 millioner pund for 27-åringen.