Mandagens Premier League-rykter

Premier League-klubbene kan bli snytt for Alvaro Morata.

Daily Mirror melder i dag at Manchester United er nærmere enn noen gang å sikre seg Ivan Perisic fra Inter. Alt tyder på at kroaten signerer med de røde djevelene i løpet av kort tid.

Arsenal-manager Arsene Wenger vil, ifølge Daily Express, prøve seg på et raid som skal ta både Southampton-stopperen Virgil Van Dijk og Celtic-spissen Moussa Dembele til Emirates.

Men Virgil Van Dijk sier fortsatt at han kun vil til Liverpool denne sommeren, og Southampton kan ifølge The Sun få 60 millioner pund dersom forsvarsspilleren ender opp på Anfield.

Hjemme på ferie i Brasil er Chelsea-spiss Diego Costa, som er blitt fortalt av manager Antonio Conte at han ikke er en del av klubbens fremtidsplaner, blitt avbildet i Atletico Madrid-drakt, og setter dermed fyr på ryktene om en snarlig overgang til La Liga-klubben - som ikke kan registrere nye spillere før til vinteren.

Chelsea er blitt fortalt at de har denne uken på seg dersom de vil hente Pierre-Emerick Aubameyang fra Borussia Dortmund. I hvert fall dersom vi skal tro The Sun.

Tidligere landslagsspiller Stewart Downing er i samtaler med Championship-klubben Birmingham om en overgang fra Middlesbrough, skriver Daily Telegraph.

Og Tottenham har intensjoner om å bla frem lommeboka for å sikre seg Evertons Ross Barkley før sesongen barker i gang, står det å lese i The Independent. Tottenhams styreformann Daniel Levy har tidligere ment at en prislapp på 50 millioner pund er alt for drøyt for en spiller som er inne i sitt siste år av kontrakten, men nå skal Spurs være villig til å akseptere Evertons priskrav, skriver avisa.

Joe Hart skal gjennom den medisinske undersøkelsen i West Ham på mandag, ifølge Sky Sports' kilder. Dermed ser det ut til at en låneavtale fra Manchester City skal gå i orden. The Hammers skal ha opsjon på kjøp etter sesongen som en del av avtalen mellom de to klubbene.

La Gazzetta dello Sport meldte i går at AC Milan kan snappe opp Real Madrid-spissen Alvaro Morata, som er ønsket av både Manchester United og Chelsea. Italienerne er villig til å bla frem 70 millioner euro for spissen, og vil tilby Morata 10 millioner euro i året for å lokke ham til San Siro i stedet for til England.

Arsenal-manager Arsene Wenger er sikker på at han kan overtale Alexis Sanchez til å bli værende i klubben, skriver Mirror, på tross av at den 28 år gamle chilenerens kontrakt går ut neste sommer.

