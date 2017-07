Mandagens Premier League-rykter

Alexis Sanchez presser på for en overgang til Manchester City.

Alexis Sanchez vurderer å levere inn en «transfer request» og presse på for en overgang til Manchester City, melder The Mirror. Arsenal-stjernen skal ha et brennende ønske om å spille for sin tidligere sjef, Pep Guardiola. Chileneren har ifølge avisen skremt vekk interessen fra PSG og Bayern, grunnet et krav om 400.000 pund i ukelønn.

Ifølge The Mirror må Ross Barkley senke lønnskravene dersom han vil signere for Tottenham denne sommeren. London-klubben skal ikke være interessert i å bla opp 120.000 pund i uka for Everton-spilleren.

Everton krever 35 millioner pund for 23-åringen, til tross for at han kun har ett år igjen av sin kontrakt på Goodison Park, skriver Daily Mail.

West Bromwich skal ifølge Sky Sports være interessert i å sikre seg Thomas Vermaelen før overgangsvinduet stenger. Den skadeplagede midtstopperen har vært en fiasko både i Barcelona og på utlån i AS Roma.

Paris Saint-Germain skal være så sikre på at klubben kommer til å sikre seg signaturen til Neymar, at de allerede er i gang med planleggingen av hvordan brasilianeren skal presenteres, melder ESPN. Samtidig melder spanske medier at La Liga vil anmelde PSG for brudd på UEFAs FFP-regler dersom overgangen går gjennom.

Watford håper å signere Kieran Gibbs fra Arsenal, men venstrebacken må ta et solid lønnskutt dersom han bytter klubb, melder Sky Sports.

Venstrebacken Massadio Haidara er den siste på listen med Newcastle-spillere som har blitt bedt om å se seg om etter en ny klubb, skriver Newcastle Chronicle. Saint-Etienne skal være intreessert i 24-åringen.

Pep Guardiola regner med at Kelechi Iheanacho slutter seg til Leicester innen kort tid, til tross for at avtalen har blitt utsatt gjentatte ganger, melder Manchester Evening News.

Everton vurderer å legge ni millioner pund på bordet for West Ham-stopper Winston Reid, skriver Daily Mail. Ronald Koeman ønsker backup for Ramiro Funes Mori, som for tiden er ute med skade.