Mandagens Premier League-rykter

Går det mot ny overgangsrekord?

Barcelona var ikke særlig fornøyd da Paris Saint-Germain utløste utkjøpsklausulen til Neymar. De blir neppe noe mer fornøyd hvis Yahoo Sport får rett i deres påstander om at Manchester City nå skal være klare til å kjøpe ut Lionel Messi. Argentineren har en utkjøpsklausul på 275 millioner pund, noe City skal være villige til å betale. Ifølge Daily Record har Premier League-klubben allerede vært i samtaler med Messis representanter for å diskutere en mulig overgang.

Den siste tiden har det blitt spekulert i at Anthony Martial kan være på vei bort fra Manchester United. Tottenham skal være interessert i franskmannen, men nå skriver London Evening Standard at Martial tilsynelatende ønsker å bli værende på Old Trafford.

West Ham har i lenger tid vært i forhandlinger med Sporting Lisboa om den 25 år gamle midtbanespilleren William Carvalho. Partene har så langt ikke klart å bli enige om en overgangssum, men nå melder Sky Sports at de nærmer seg en avtale.

Crystal Palace hadde stor glede av midtstopper Mamadou Sakho på lån fra Liverpool forrige sesong. Derfor har det blitt spekulert i at London-klubben ville forsøke å gjøre overgangen permanent, men Palace-manager Frank de Boer hevder 27-åringen blir for dyr, melder The Guardian.

Arsenal-manger Arsene Wenger utelukker ikke at klubben kommer til å hente flere spillere før overgangsvinduet stenger, men franskmannen forteller at hans første prioritet er å selge spillere, skriver The Independent. Wenger mener han har for mange spillere i stallen.

En spiller Wenger tilsynelatende ikke ønsker å gi slipp på er Alex Oxlade-Chamberlain. Chelsea skal være interessert i den engelske landslagsspilleren, men Arsenal håper at han blir værende i klubben og skal ha tilbudt ham en ny fireårskontrakt som vil gi ham en ukelønn på 125.000 pund, hevder Daily Star.

Deportivo La Coruña-angriper Florin Andone bekrefter til spanske AS at Burnley har lagt inn et bud på ham. Andone sier selv at en overgang til Premier League-klubben kan være fristende, men tror ikke at budet er høyt nok.

West Bromwich-ledelsen skal ha gitt manager Tony Pulis grønt lys til å hente østerrikske Kevin Wimmer fra Tottenham for 15 millioner pund. Nå må Pulis bruke de neste dagene på å finne ut om han ønsker å signere midtstopperen, skriver Birmingham Mail.