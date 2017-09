Mandagens Premier League-rykter

Manchester Uniteds stjernejakt fortsetter.

Mandagens ryktespalte starter med to managere som går en usikker fremtid i møte.

West Ham-manager Slaven Bilic kan se ut til å sitte utrygt i jobben, og ifølge Daily Express har London-klubben pekt ut Maurizio Sarri som mulig erstatter for Bilic.

Også Frank de Boer i Crystal Palace har fått et tung start på sesongen. Med fire tap på fire kamper, snakkes det i engelske medier om at Sam Allardyce kan være aktuell som en erstatter om nederlenderen skulle få sparken. Ifølge Daily Mail skal Roy Hodgson være aktuell for Palace-jobben.

Selv etter en rekke store signeringer i sommerens overgangsvindu, ser Manchester United ut til å fortsette jakten på nye stjerner. Manchester Evening News skriver at klubbdirektør Ed Woodward kommer til å bruke klubbens kommersielle muskler for å lokke til seg Antoine Griezmann fra Atlético Madrid, og Gareth Bale fra Real Madrid.

Etter et rimelig skuffende overgangsvindu for Arsenals del, kan det nå bli endring, skriver Independent. Avisen peker på at Dick Law, mannen som har hatt ansvaret for klubbens overgangspolitikk, kan komme til å forlate nettopp den rollen i Arsenal.

Hos Manchester City skal det ifølge Daily Mirror være dårlig stemning. Avisen skriver at manager Pep Guardiola skal være rasende på kaptein Vincent Kompany for å ha spilt 90 minutter for det belgiske landslaget. Kompany er kjent for å være svært skadeutsatt, og Guardiola skal ha hatt lite til overs for belastningen Kompany ble utsatt for. Kompany spilte ikke lørdagens kamp mot Liverpool.