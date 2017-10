Mandagens Premier League-rykter

Arsene Wenger tviler på at Mesut Özil vil forlate Arsenal.

Real Madrid har ingen umiddelbare planer om å kvitte seg med trener Zinedine Zidane, men har stadig radaren på i jakten på en mulig erstatter for franskmannen en gang i framtiden. Ifølge The Sun skal klubbens ledelse ha blitt imponert over måter Mauricio Pochettino framsto før, under og etter møtet mellom Real Madrid og Tottenham i Champions League nylig. Argentineren sees nå på som en kandidat til å bli Real Madrid-trener i framtiden, skriver avisen.

Samme avis hevder at Manchester United er i samtaler med Valencia om en mulig overgang for Carlos Soler. Midtbanespilleren har startet samtlige kamper for Valencia denne sesongen og gjort sine saker svært bra. Prislappen skal ligge på rundt 30 millioner pund.

Zlatan Ibrahimovic har ingen planer om å trappe ned karrieren på lang tid. Svenskens agent, Mino Raiola, sier ifølge FourFourTwo at 36-åringen har igjen fem eller seks år som spiller.

Gary Neville er klar på at han aldri kommer til å bli fotballtrener igjen, skriver Daily Mail. Den tidligere Manchester United-backen hadde treneransvaret i Valencia en kort periode i fjor, men lyktes ikke i Spania.

Everton kan komme til å doble pengene i investeringen av Henry Onyekuru, som kom fra belgiske Eupen i sommer. Nigerianeren er nå lånt ut til Anderlecht, og markedsverdien har gått i taket etter en solid innsats for klubben. Nå er klubber som Juventus og Atletico Madrid interesserte, skriver The Sun.

Arsene Wenger sier ifølge Metro at det er vanskelig å tro at Mesut Özil ønsker seg bort fra Arsenal etter å ha vært vitne til tyskerens prestasjoner i møtet med Everton søndag. Özil scoret ett og hadde en målgivende pasning i kampen som Arsenal vant 5-2.

Newcastle-keeper Rob Elliot mener klubben har en diamant i Mikel Merino. Keeperen mener hans spanske lagkamerat er god nok til å spille for Real Madrid og Barcelona en gang i framtiden, skriver Independent.

I Italia håper Lazio, som har fått en solid start på sesongen, at midtstopper Stefan de Vrij skal skrive under på en ny kontrakt. Etter søndagens seier mot Cagliari uttalte midtstopperen at det kan komme til å skje, og at stjernespiss Ciro Immobiles forlengelse kan være avgjørende for at han selv forlenger med de lyseblå.

