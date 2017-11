Mandagens Premier League-rykter

De engelske storklubbene gjør seg klare til et hektisk januarvindu.

Vi starter dagens ryktespalte med nyheten om at Manchester City og Arsenal skal jakte samme spiller. Ifølge The Sun skal klubbene begge ha et håp om å signere Ajax-spiller Frenkie De Jong når vinduet åpner. 20-åringen spiller sentral midtbane.

Så til spennende skremmende nyheter for Spurs-fans. Barcelona skal ha ført opp Harry Winks på blokka etter en rekke imponerende prestasjoner for Tottenham. Likevel skal det være langt derfra til eventuelle bud, skriver London Evening Standard.

Slaven Bilic ventes å få sparken som West Ham manager på mandag, og tidligere Everton- og Manchester United-manager David Moyes er ifølge The Guardian favoritt til å overta jobben på en seksmånederskontrakt.

José Mourinho skal vurdere å låne ut Manchester United-back Luke Shaw i januar, skriver The Sun. Venstrebacken har aldri slått gjennom under portugiseren.

Ifølge Daily Mirror skal Roma-kilder nå ha innrømmet at de og Barcelona var begge ute etter Leicesters Riyad Mahrez i sommer, men at ingen av klubbene ønsket å betale de 50 millioner pund som engelskmennene krevde.

Chelsea-sjef Antonio Conte blir koblet til en managerjobb i AC Milan. Men ifølge Daily Express avviser den tidligere Juventus-sjefen påstandene om at han kan være aktuell. Conte har tidligere innrømmet at han savner hjemlandet Italia.

Conte skal samtidig innrømme at han nå vurderer fremtiden til David Luiz i Chelsea. Midtstopperen ble vraket i helgens toppkamp mot Manchester United, som blåtrøyene som kjent vant.

David Unsworth, som vant sin første kamp som Everton-manager på søndag, uttaler ifølge Daily Mirror at han ikke har fått noen tegn på om han kommer til å beholde jobben på permanent basis eller ikke.

Samtidig skal Watford-sjef Marco Silva ha nektet å svare på spørsmål om han kan være aktuell som ny Everton-manager, skriver Liverpool Echo.

Ha en fin dag!

