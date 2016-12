Nyttårsaftens Premier League-rykter

ANNONSE

For i London er Chelsea-manager Antonio Conte i full sving for å kune sikre seg signaturen til Bayern Münchens Arturo Vidal, og skal ifølge The Sun være klar med et bud på 34 millioner pund.

Samtidig skal Thibaut Courtois være åpen for å gå inn i forhandlinger om en ny kontrakt på Stamford Bridge, melder The Guardian.

Hos Crystal Palace har manager Sam Allardyce sagt nei til et tilbud om å trene et lag i den kinesiske Super League, hevder Croydon Advertiser.

Vi beveger oss videre til Liverpool der målvakt Simon Mignolet går ut og benekter at han er en «uryddig» målvakt etter kritikken han har fått for sine prestasjoner, skriver The Times.

Everton skal være favoritter til å sikre seg Englands forsvarspiller Michael Keane fra Burnley neste sommer, ifølge Daily Mail.

Følg nyttårsaftens Premier League-kamper i Nettavisens livesenter fra kl. 16.00.

En spiller som kan forsvinne bort fra Everton er den 22 år gamle spanske midtbanespilleren Gerard Deulofeu, for han er ønsket av italienske AC Milan, hevder Sky Sports.

Manchester United-spiss, Zlatan Ibrahimovic, tror lagkamerat Paul Pogba prøvde for hardt å forsvare prislappen sin på 89 millioner pund da han først returnerte til Old Trafford, melder ESPN.

I West Ham vurderer de å gjøre et forsøk på å hente Basels midtbanespiller Taulant Xhaka, skriver Daily Mirror. 25-åringen er storebror til Arsenals Granit Xhaka.

Sunderland-spiss Jermain Defoe vil ikke forlate klubben nå, fordi han kan gå gratis til sommeren hvis klubben rykker ned, hevder The Sun.

Avslutningsvis tar vi med at tidligere England-trener, Roy Hodgson, skal ha seilt opp som en aktuell kandidat til å ta over som manager i Norwich etter en hardt presset Alex Neil, forteller Daily Mail.

