Onsdagens Premier League-rykter

Tidligere Swansea-spiller Chris Coleman er klubbens favoritt til å ta over som manager etter at Bob Bradley tirsdag kveld fikk sparken, skriver Daily Star. Coleman er for tiden trener for Wales' landslag.

Sam Allardyce håper å gjøre Kieran Gibbs til sin første signering i Crystal Palace i januar, hevder The Sun. Venstrebacken har kontrakt med Arsenal ut neste sesong.

Sunderland-manager David Moyes kommer ikke til å vike en tomme og er fremdeles klar på at han ikke kommer til å selge Jermain Defoe i januar, melder ESPN. Crystal Palace og West Ham er blant klubbene som skal ønske seg Sunderland-spissen.

Chelsea skal ha lagt inn et bud verdt i overkant av 21 millioner pund for Atalanta-talentet Franck Kessie, skriver France Football. 20-åringen har hatt en god sesong for overraskelseslaget i Serie A.

ETTERTRAKTET: Atalanta-spiller Franck Kessie (t.h.).

Ifølge spanske AS er Joe Hart og Jan Oblak på Chelseas liste over keepere klubben ønsker seg som erstattere dersom Thibaut Courtois forsvinner til Real Madrid kommende sommer.

Hatem Ben Arfa har bare startet fire ligakamper for Paris Saint-Germain denne sesongen, men 29-åringen har avslått et lånetilbud fra Fenerbahce, skriver L'Equipe.

Daily Mail hevder at Victor Lindelöf, som i senere tid har blitt koblet til Manchester United, nærmer seg ny kontraktsignering i Benfica. Den nye kontrakten skal ha en utkjøpsklausul på rundt 50 millioner pund.

Toulouse har avslått West Hams bud på spissen Martin Braithwaite, melder RMC Sport i Frankrike. 8,5 millioner pund skal Premier League-klubben han tilbudt franskmennene.

Newcastle er interessert i Bournemouth-spissen Callum Wilson, skriver The Sun. Klubben ligger på andreplass i Championship og styrer mot opprykk til Premier League.

Newcastle-manager Rafa Benitez skal også være interessert i Ruben Loftus-Cheek i januar, melder Newcastle Chronicle. Chelsea skal imidlertid ha håp om å låne ut 20-åringen til en Premier League-klubb.