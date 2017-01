Onsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Manchester United vil signere en ny avtale med Zlatan Ibrahimovic, som holder svensken på Old Trafford i ytterligere to år. Det melder The Sun onsdag. 35-åringen skal ha vært skeptisk til å forlenge da han gikk gjennom en måltørke i høst, men skal nå være langt mer positiv.

United er samtidig mer og mer sikker på at klubben kan få til en avtale med Atletico Madrid for Antoine Griezmann i neste overgangsvindu, melder The Independent. I samme artikkel skriver avisen at José Mourinho er skuffet over Luke Shaws utvikling og vil selge venstrebacken til sommeren.

Lyon jobber videre for å sikre seg Memphis Depays underskrift, og ifølge The Mirror kan overgangen komme til å gjennomføres før helgen.

Antonio Conte har sett seg ut Alvaro Morata som en erstatter for Diego Costa på sikt, hevder The Daily Telegraph. Costa har nå skværet opp med Conte og sluttet seg til lagets fellestreninger igjen, men blir trolig solgt til sommeren.

Leonardo Ulloa har bedt om å få forlate Leicester, mens klubber som West Bromwich, Hull, Sunderland og Swansea har vist interesse for 30-åringen, skriver Daily Express.

(artikkelen fortsetter under bildet)

VIL BORT: Leonardo Ulloa.

Patrick Bamford gjennomførte tirsdag en medisinsk test i Middlesbrough og er klar for å fullfre overgangen fra Chelsea, melder Teesside Gazette.

Ifølge italienske tuttomercatoweb.com viser Manchester United interesse for å hente den 22 år gamle venstrebacken Benjamin Mendy fra Monaco.

Endelig ser det ut til at West Ham er ferd med å lykkes i jakten på en ny spiss. Klubben skal ifølge Daily Mail ha hatt et gjennombrudd i samtalene med Brentford om en overgang for Scott Hogan. The Hammers har tilbudt 13,5 millioner pund, skriver avisen.

Everton skal i løpet av onsdag fortelle AC Milan om klubben akter å beholde Gerard Deulofeu eller ikke, melder Daily Express.

Ifølge The Mirror tror Marseille at klubben kan lykkes med å hente Yohan Cabaye. Dette til tross for at Crystal Palace krever hele 16 millioner pund for 31-åringen.

MARSEILLE? Yohan Cabaye.