Onsdagens Premier League-rykter

Kinesisk fotball fortsetter å vise interesse for toppspillere i europeiske ligaer. Den italienske Sky Sports-journalisten Gianluca Di Marzio skriver at Tianjin nå er ute etter Leicesters Islam Slimani. Slimani ble hentet til seriemesterne i sommer, men kan altså være på vei til Tianjin for 40 millioner euro.

Med Slimani ut, åpner det for nye spillere inn. Di Marzio skriver videre at Jackson Martinez kan vise seg å bli Slimanis erstatter i Leicester. Martinez spiller for kinesiske Guangshou Evergrande.

David Moyes skal, ifølge Daily Mail, være ute etter å gjenforenes med Everton-spillerne Bryan Oviedo og Darron Gibson. Moyes kjenner til begge spillerne fra sin tid i klubben, og avisen skriver at Sunderland har tatt kontakt med Everton for å undersøke mulighetene for en dobbel-signering.

Inters Andrea Ranocchia skal være ønsket av Premier League-klubben Swansea. Ifølge Gianluca Di Marzio, er det nå opp til spilleren selv om han ønsker å gjennomføre overgangen. Swansea virker vært interesserte.

Liverpool og Philippe Coutinho sies å ha startet forhandlingene om en ny kontrakt. Ifølge Daily Mirror kan dette sikre Coutinho en femårskontrakt med 200.000 pund i uka.

En annen kar som ønsker seg en femårskontrakt, er Pep Guardiola. Ifølge The Sun ønsker manageren å forlenge sin avtale med Manchester City.

Den portugisiske avisen A Bola skriver at Liverpool forhandler med Sporting om William Caravalho. Samtidig har den kjente Liverpool-journalisten James Pearce omtalt disse ryktene som «utter garbage».

Hull kan se ut til å fortsette med vintershoppingen. Ifølge Daily Mail ønsker klubben å signere Genk-spiller Leon Baily. Jamaicaneren har også blitt koblet til andre engelske klubber. Daily Mail skriver at Hull er villige til å betale 10 millioner pund for spilleren. Samtidig skriver belgiske medier at Baily er enig med Bayer Leverkusen om de personlige betingelsene, og at det kun gjenstår for klubbene å bli enige om prisen på spilleren.

Fiorentina-spiss Mauro Zarates overgang til Watford har vært ventet å gjennomføres i nær fremtid. Nå skriver Hertfordshire Mercury at overgangen har drøyet fordi klubbene ønsker at Fiorentinas cupkamp mot Napoli skal telles som en kamp i spillerens nåværende suspensjon.