Onsdagens Premier League-rykter

Chelsea planlegger å hente Everton-spissen Romelu Lukaku tilbake til Stamford Bridge, ifølge Yahoo. 23-åringen scoret fire mål i helgens kamp mot Bournemouth og står oppført som toppscorer i Premier League, med 16 mål. Yahoo skriver at Antonio Conte også skal være interessert i å hente Valencia-backen Joao Cancelo.

Nå melder Talksport at Daniel Sturridge kommer til å forlate Liverpool ved sesongslutt. Sturridge har ikke klart å komme inn i varmen til Jurgen Klopp siden han tok over. Samtidig skal Klopp være på keeperjakt og har sett seg ut Joe Hart. Hart er for øyeblikket utlånt fra Manchester City til Torino.

Inter Milan har satt lista høyt for spillere ved neste overgangsvindu. Nå skriver Corriere dello Sport at de skal prøve å hente Sergio Agüero til sommeren. Agüero har sittet flere kamper på benken for City, etter at 19-åringen Gabriel Jesus kom til Ethiad.

Pep Guardiola har lenge vært koblet til Borussia Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang. Nå er også Jurgen Klopp lysten på å hente gaboneren til Anfield, melder The Sun. det lynraske hurtigtoget har scoret 17 mål for Dortmund denne sesongen.

The Sun skriver også at Arsenal og Chelsea speider på den samme spilleren. Denne gangen handler det om Atlético Madrids Yannick Carrasco. Den 23 år gamle vingen har blomstret denne sesongen og flere storklubber skal ha fått øynene opp for belgieren.

Thibaut Courtois agent er i samtaler med Real Madrid hver dag, melder Daily Star. Chelseas siste-skanse er svært populær på Santiago Bernabeu.

Barcelona skal ha bestemt seg for å hente en svenske til klubben, ifølge Manchester Evening News. De skal prøve å slå Manchester United i kampen om Benficas Victor Lindelöf. Den anvendelige forsvareren var en av de mest omtalte spillerne i forrige overgangsvindu.

Franck Kessie var også et hett navn i januarvinduet. Flere Premier League-klubber var interesserte i ivorianeren. Chelsea, Manchester United og Liverpool ble nevnt som mulige kjøpere. Nå skal AC Milan ha kastet seg inn i kampen om midtbanespilleren, skriver Calciomercato.

Calciomercato skriver også at Yohann Cabaye avslo et bud fra franske Marseille i januar. Om fransk fotball frister mer for Crystal Palace-spilleren etter sesongslutt får tiden vise.

Bayern München har avslått et bud fra Barcelona på et av deres mange talenter. Den katalanske storklubben prøvde å hente den amerikanske midtbanespilleren Timothy Tillman, melder Sport Blid.

Maktdemonstrasjon av Roma mot Fiorentina: