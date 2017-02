Onsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Vi starter i Liverpool. Det er ingen hemmelighet at den tyske unggutten Julian Brandt (20) har vært under Jurgen Klopps radar. Nå skriver Daily Mail at Real Madrid også har fått opp øynene for Bayer Leverkusen-spilleren. Om Los Blancos velger å gå for Brandt kan det ende opp i en budkrig mellom de to partene.

Brandt er heller ikke den eneste spilleren som kan bli snappet opp foran nesen på Liverpool. Borussia Dortmund har vist interesse for Borussia Monchengladbachs Mahmoud Dahoud, som også har vært linket til The Reds tidligere, skriver Blid. Om Liverpool ender opp med noen av talentene gjenstår å se.

José Mourinho skal ha bestemt seg for å selge Daley Blind i sommer, melder The Sun. 26-åringens erstatter skal være svenske Victor Lindelöf, som var svært nær en overgang til Old Trafford i januarvinduet.

AC Milan blir koblet med flere store Premier League-profiler denne onsdagen. «Rossoneri» skal være svært interesserte i Arsenals Alexis Sanchez og Manchester Citys Sergio Agüero, ifølge Daily Express. De skal også ha Real Madrids Alvaro Morata høyt på listen. Det blir spennende å se om AC Milan klarer å hente noen av stjernespillerne i sommer.

Det er mer sannsynlig at Real Madrid mister Pepe ved sommerens overgangsvindu. Real-manager, Zinedine Zidane, skal ha sagt at 33-åringen ikke vil bli tilbudt en ny kontrakt ved sesongslutt. Det har Manchester United fått med seg og venter i spenning, melder Daily Express.

Pepe har tidligere vært ryktet til kinesisk fotball, men en overgang til Kina er ikke like attraktivt for portugiseren lenger. The Sun skriver det skyldes begrensningene av utenlandske spillere man kan på hvert lag i ligaen.

Et annet rykte i Milano er at Chelsea har sendt ut speidere for å se på Inter Milans Ivan Perisic, ifølge Tutto Mercato. Den kroatiske vingen er fysisk sterk og alltid løpsvillig, høres ut som en god match for Antonio Conte.

Både Everton og Manchester City er ute etter Alex Oxlade-Chamberlain, skal vi tro Dailey Mirror. Den 23 år gamle Arsenal-spilleren skal være lei mangelen på spilletid under Arséne Wengers ledelse.

Nå har Liverpool fått opp øynene for spanjolen Pedro Obiang. Ifølge The Sun har West Ham-spilleren imponert Jurgen Klopp denne sesongen og havnet på blokka over spillere å hente.

