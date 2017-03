Onsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Romelu Lukaku var sterkt koblet til Chelsea forrige sommer. Nå går det mot en ny ryktefull sommer for belgieren, som har satt igang ryktemøllen med sine seneste intervjuer. Everton-spissen skal nemlig ha avslått klubbens kontraktsforslag. Ifølge Daily Mirror tror Chelsea at de kan overtale Lukaku om å returnere til Stamford Bridge i sommer.

The Sun hevder at også Manchester United, Real Madrid og Juventus er interessert i å sikre seg underskriften til Premier Leagues toppscorer.

Marseille-spiller Maxime Lopez sier ifølge The Independent at Liverpool har tatt kontakt og ønsker ham som en erstatter for Philippe Coutinho på sikt. Tenåringen har scoret ett mål og notert seg for sju assists i Premier League denne sesongen.

Thibaut Courtois har tidligere blitt omtalt som fast bestemt på å bytte ut Chelsea med Real Madrid til sommeren. Ifølge London Evening Standard har han imidlertid ingen planer om å flytte på seg. Det er ventet at Real Madrid vil prøve å finne en erstatter for Keylor Navas til sommeren, og David De Gea, Hugo Lloris og Courtois er blant de heteste alternativene.

I et ærlig intervju med KCTV, gjengitt av Stoke Sentinel undrer Wilfred Bony på hvorfor han ikke får spille i Stoke. 28-åringen er lånt ut fra Manchester City, men blir konstant oversett av manager Mark Hughes og har ikke vært på banen etter jul.

Etter at Luis Enrique gjorde det klart at han gir seg som Barcelona-trener etter sesongen, har Pep Guardiola blitt koblet til den ledige jobben. Manchester City-manageren er imidlertid fast bestemt på å bli værende på Etihad Stadium, skriver Daily Mirror.

West Ham er i gang med å sondere markedet etter en ny spiss. Ifølge The Times er Arsenals Lucas Perez et aktuelt navn, mens The Sun hevder Mario Mandzukic står høyt på ønskelisten.

Chelsea-spissen Tammy Abraham er denne sesongen lånt ut til Championship-klubben Bristol City og ha gjort sine saker bra med 18 mål på 32 kamper. Ifølge The Sun er 19-åringen ønsket av tyrksike Galatasaray.