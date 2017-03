Onsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Alexis Sanchez' fremtid i Arsenal virker usikker, og nå skriver storavisen The Guardian at Chelsea ønsker å by opp til dans. Avisen skriver at Chelsea har gjort Sanchez til sitt hovedmål i sommerens overgangsvindu. PSG, Inter og Juventus skal også være interesserte i Arsenal-stjernen.

Samtidig skriver London Evening Standard at Arsenal kommer til å kreve 50 millioner pund for å la Sanchez forlate klubben.

Daily Mail skriver på sin side at Chelsea kan se langt etter Sanchez, da Arsenal ikke ønsker å selge til en Premier League-rival. Det er i så fall godt nytt for PSG, Inter og Juventus.

Samtidig som at klubben jakter på Sanchez, skriver The Sun at Chelsea også forbereder et nytt kontraktsforslag til Eden Hazard. Den nye kontrakten vil sikre den belgiske stjernen 300.000 pund i uka, ifølge avisen.

Monacos Tiemoue Bakayoko skal ifølge Manchester Evening News være interessert i å signere for Manchester United, men bare om klubben kvalifiserer seg til neste års Champions League.

I tillegg skriver The Sun at Manchester United sikter seg inn på Tottenhams Eric Dier. Avisen skriver at Manchester-klubben må ut med 40 millioner pund for å sikre seg engelskmannen.

Slaven Bilic har fått en tyngre sesong som West Ham-manager denne sesongen. Ifølge Daily Telegraph kommer ikke Bilic til å bli tilbudt en ny kontrakt denne sommeren. Bilic nærmer seg sitt siste år i sin treårskontrakt.

Videre skriver Daily Mirror at West Ham vurderer Rafa Benitez som en mulig erstatter for Bilic.