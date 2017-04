ANNONSE

Presset øker på Arsene Wenger, men Daily Mirror hevder Arsenal beholder franskmannen som manager også neste sesong. Klubben vil samtidig bruke 200 millioner pund på å fornye spillerstallen. Mesut Özil, Jack Wilshere, Alex Oxlade-Chamberlain og Oliver Giroud er blant spillerne som kan forsvinne.

London Evening Standard hevder imidlertid at forholdet mellom Wenger og direktør Ivan Gazidis er i ferd med å kjølne, når 67-åringen nå utsetter en beslutning angående framtiden.

The Times skriver at Wenger hadde planlagt å annonsere at han ønsker å bli et år til denne måneden, men elendige resultater og økende press fra fansen har fått ham til å revurdere saken.

Skulle Alex Oxlade-Chamberlain forlate Arsenal, står Liverpool klare med åpne armer. 23-åringens kontrakt går ut neste sommer, og Anfield-klubben skal ikke la seg skremme av prislappen på 35 millioner pund, skriver Daily Telegraph.

José Mourinho frykter at David De Gea har mistet fokus som følge av fornyet interesse fra Real Madrid. Det hevder i alle fall Daily Star.

Jorge Sampaoli, som var blant kandidatene til å ta over manager-ansvaret i Chelsea før Antonio Conte ble klar, sier ifølge The Sun at han fremdeles har et ønske om å bli manager i Premier League.

Flere av Monacos stjerneskudd blir trolig fritt vilt på overgangsmarkedet i sommer. Benjamin Mendy er blant spillerne som jaktes av flere Premier League-klubber. Daily Mirror skriver at Chelsea vil gi Liverpool og Manchester City kamp om underskriften til den 22 år gamle venstrebacken.

Marco van Ginkel har ikke vært annet enn en lånesoldat etter at han signerte for Chelsea i 2013. Til sommeren blir han trolig lånt ut igjen, og Fenerbahce og PSV, hvor han nå er på utlån, er blant klubbene som ønsker hans tjenester, skriver London Evening Standard.

Ifølge Daily Telegraph kommer Jesus Navas til å forlate Manchester City til fordel for gamleklubben Sevilla når kontrakten hans går ut til sommeren. 31-åringen har den siste tiden fått tillit som høyreback.

Mamadou Sakho har vært strålende på utlån fra Liverpool til Crystal Palace denne våren. Palace vil gjøre låneavtalen permanent til sommeren, men får kamp av West Bromwich, skriver The Sun.