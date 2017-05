Onsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Christian Eriksen har imponert i nok en sesong for Spurs og nå melder London Evening Standard at Barcelona ønsker å signere dansken. 25-åringens agent er imidlertid klar på at Eriksen har fullt fokus på å prestere for Tottenham som fortsatt er med i kampen om Premier League-trofeet.

Liverpool skal være klare til å konkurrere med Manchester United om Chelsea-spiller Cesc Fabregas' signatur til sommeren, melder Daily Star. Spanjolen har fått mindre spilletid for London-klubben enn ventet denne sesongen og kan komme til å forlate Stamford Bridge til sommeren.

Arsenal håper å signere midtbanespilleren Pablo Fornals fra Malaga, skriver The Sun. 21-åringen skal være høyaktuell for Valencia, men London-klubben håper at Fornals i stedet vil signere for dem som et bra alternativ til Santi Cazorla.

Chelsea og Arsenal følger Lech Poznan-spiss Dawid Kownacki tett, ifølge Daily Mail. Den polske 20-åringen blir kalt «den nye Robert Lewandowski" og begge Premier League-klubbene skal ha sendt speidere for å se nærmere på den unge spissen. Også Leicester skal ha vist interesse for Kownacki.

West Ham har hatt en svært skuffende sesong, men skal for lengst være i gang med å se etter spillere som kan forsterke laget før Premier League starter opp igjen til høsten. Nå melder Daily Express at klubben ser på Ludogorets-vingen Jonathan Cafu som et mulig kjøp. Den brasilianske 25-åringen skal ha et utkjøpsklausul på 10,2 millioner pund.

Manchester City kommer til å prioritere å kjøpe engelske spiller i sommer og klubben skal føle seg sikre på at Kyle Walker fra Tottenham blir én av dem, melder Manchester Evening News.

Til slutt tar vi med at David Moyes trolig er ferdig som Sunderland-manager etter sesongen, ifølge The Sun. Sunderland har allerede rykket ned fra Premier League.