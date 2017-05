Onsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Riyad Mahrez forventer at Leicester holder Claudio Ranieris ord og lar ham forlate klubben etter årets sesong. Kantspilleren var blant spillerne som ble overtalt til å bare ta ett år til i blått etter den sensasjonelle Premier League-triumfen forrige sesong. Arsenal og Tottenham er ifølge Telegraph blant klubbene som er interessert i Leicester-stjernen.

Det er også ventet aktivitet fra José Mourinho og Manchester United i kommende overgangsvindu. Daily Mirror hevder portugiseren vil legge 40 millioner pund på bordet for Tottenhams Eric Dier.

Marca skriver at Alvaro Morata har avslått et megatilbud fra Kina fordi han er interessert i å høre mer om intreressen fra Chelsea. 24-åringen skal ha blitt tilbudt en femårskontrakt i Kina, med i underkant av 30 millioner pund utbetalt i året.

Chelsea føler seg trygge på at Antonio Conte vil avvise interessen fra Inter og i stedet signere en ny Chelsea-kontrakt etter sesongen, skriver The Telegraph. Italieneren har to år igjen av sin treårskontrakt.

Frankrike-trener Didier Deschamps advarer stortalentet Kylian Mbappe mot å forhaste seg i jakten på en ny klubb. 18-åringen, som jages av flere av Europas største klubber, bør bli i Monaco og utvikle seg videre, sier Deschamps ifølge L'Equipe.

West Ham har ingen planer om å gi Slaven Bilic fyken etter sesongen og planlegger samtidig å forsterke med Yaya Touré dersom midtbanespilleren forlater Manchester City i sommer, skriver The Telegraph.

Manchester United håper igjen å overtale David de Gea til å bli værende i klubben, til tross for interesse fra Real Madrid. Ifølge Manchester Evening News kommer keeperen til å bli tilbudt en ny kontrakt på Old Trafford.

Everton-manager Ronald Koeman har fått grønt lys til å forhandle med to spillere han selv har speidet på denne uken - Malaga-spissen Sandro og Ajax' midtbanespiller Davy Klaasen. Det skriver Daily Mirror.

Liverpool kobles til Romas egyptiske stjerne, Mohamed Salah, skriver Daily Mail. Merseyside-klubben var også med i kampen om Salahs underskrift da han forlot Basel, men ble slått på målstreken av Chelsea. Salah har 13 mål og ti assists i Serie A denne sesongen.