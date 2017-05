Onsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Mens vi i Norge feirer vår egen nasjonaldag, er 17. mai en helt vanlig onsdag på balløya. Det innebærer at avisene også er fulle av overgangsrykter nå noen uker før sommerens overgangsvindu åpner.

Og vi starter med Talksport som har snakket med fotballjournalist og forfatter Graham Hunter som mener Gareth Bale vurderer å forlate Real Madrid i sommer til fordel for Manchester United. De rødkledde fra Old Trafford har siden waliseren spilte i Tottenham vist interesse for ham, og Hunter tror en overgang fort vil bli en realitet dersom Bale finner ut at han ønsker å returnere til Premier League.

Seriemester Chelsea planlegger å hente seks nye spillere og på toppen av ønskelisten finner man Virgil van Dijk fra Southampton og Alvaro Morata fra Real Madrid, skriver The Independent. Avisen hevder at Chelsea trolig kommer til å bruke over 200 millioner pund på forsterkninger denne sommeren.

Ifølge The Mirror, kan Tottenham-back Kyle Walker være blant spillerne Chelsea ønsker å hente. Walker har vært koblet til Manchester City den siste tiden, men de blåkledde fra London skal være villig til betale opp mot 40 millioner pund for 26-åringen.

Tottenham skal være interessert i Freiburg-angriper Maximilian Philipp, melder tyske Kicker. Spilleren skal ha imponert speidere fra flere klubber og nå hevdes det at Spurs vurderer å legge inn bud på spilleren som har scoret ni ganger i Bundesligaen denne sesongen.

Manchester United kommer trolig til å hente tilbake midtstopper Michael Keane for 25 millioner pund i sommer, skriver Daily Mail. Det kun to år etter at de solgte spilleren til Burnley for 2 millioner pund.

Newcastle nærmer seg deres første signering etter at de sikret seg opprykk til Premier League. Ifølge The Guardian, er klubben enig med Chelsea om en overgangssum på cirka 6 millioner pund for midtbanespilleren Christian Atsu.

Bournemouth skal være klare til å tilby Chelsea-stopper John Terry en toårskontrakt i sommer, skriver Daily Mail. Midtstopperen vurderer imidlertid å legge opp.

Til slutt tar vi med at Everton vil kreve 50 millioner pund for Ross Barkley denne sommeren, skriver The Telegraph. Den engelske landslagsspilleren har kun ett år igjen av sin kontrakt med Everton og Tottenham er blant klubbene som skal ha vist interesse for Barkley. Det spørs imidlertid om Spurs er villig til å betale over en halv milliard kroner for midtbanespilleren.