Onsdagens Premier League-rykter

Det er etter hvert blitt en dårlig skjult hemmelighet at Arsenal og Arsène Wenger forlenger samarbeidet.

Ifølge Daily Mirror er Milan-spissen Carlos Bacca (28), Leicester-profilen Riyad Mahrez (26) og Monacos midtbanespiller Thomas Lemar (21) navn Wenger vil forsøke å hente til Arsenal i sommer.

Daily Star mener å vite at Wenger får 100 millioner pund å bruke i overgangsvinduet, etter at manageren angivelig skrev under på en ny toårsavtale tidligere denne uka.

Årets hyppigste gjenganger i ryktespaltene har kanskje vært Antoine Griezmann (26). Atlético Madrid-stjernen skal nå ha sagt til klubben at han ønsker seg bort derfra, melder Cadena Cope.

Den spanske radiokanalen mener å vite at Atlético Madrid har lite de kan gjøre dersom utkjøpsklausulen på nesten 950 millioner kroner blir innfridd. Manchester United rapporteres å være en klubb som står klar til å handle inn spissen.

The Independent skriver at en annen fransk landslagsprofil, Blaise Matuidi (30), ikke vet om han blir værende i Paris Saint-Germain. Han kobes opp mot en overgang til Manchester United.

Le Parisien har tidligere skrevet at midtbanespilleren ønsker å spille sammen med Paul Pogba og tidligere lagkompis Zlatan Ibrahimovic igjen.

ESPN melder samtidig at både PSG og Borussia Dortmund kan glemme håpet om å sikre seg Manchester City-spiss Kelechi Iheanacho (20). Nigerianeren øsnker å bli værende i England, hevdes det.

Liverpool kan dermot glede seg over at Southamptons ettertraktede midtstopper Virgil van Dijk (25) er interessert i en overgang til Anfield. Dersom opplysningene til Daily Mirror stemmer, da.

ADJØ, ADJØ? Virgil van Dijk skal være innstilt på å vinke farvel til Southampton-fansen i sommer.

Rafael Benítez er lysten på en gjenforening med den tidligere Liverpool-målvakta Pepe Reina (34) i Newcastle, rapporterer samme avis. Det påstås også at en overgang fra Napoli til St. James' Park trolig vil koste Newcastle rundt 43,5 millioner kroner.

En kar med fortid i Newcastle, Tottenhams midtbanespiller Moussa Sissoko (27), har bedt arbeidsgiveren om å ikke stå i veien for et klubbskifte i sommer. Det melder London Evening Standard, som også påpeker at Marseille jakter på Sissokos underskrift.

Huddersfield rykket nylig opp til Premier League og har følgelig begynt på jobben med å forsterke stallen. Ifølge The Sun ønsker «The Terriers» å hente Fraizer Campbell (29). Crystal Palace-angriperens kontrakt løper ut i sommer og en overgang kan derfor fullføres gratis.

The Sun mener også å vite at Chelsea ønsker seg PSGs Alphonse Areola (24) som ny andrekeeper etter Asmir Begovics overgang til Bournemouth.

The Guardian melder samtidig at backen Nathan Aké (22) har innledet samtaler for å få klarhet i om han skal bli værende i Chelsea.

Alternativet blir at Aké lånes ut, som i store deler av forrige sesong. Også han spilte i Bournemouth, men returnerte til Stamford Bridge i januar.