Onsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Barcelona håper å sikre seg Arsenal-backen Hector Bellerin før utgangen av juni, skriver The Independent. 22-åringen skal selv ha et ønske om å returnere til klubben han vokste opp i, hevder avisen.

Ifølge The Sun er John Terry i samtaler med Bournemouth om en overgang og kan komme til å signere en kontrakt som gir ham 100.000 pund i uka. Brighton har ifølge London Evening Standard droppet interessen for Terry på grunn av lønnskravet.

I og med at Virgil Van Dijk ser ut til å slutte seg til Liverpool, har Chelsea på nytt meldt sin interesse for Juventus-stopper Leonardo Bonucci. Romas Antonio Rudiger skal være et annet alternativ for Antonio Conte.

Manchester City, Chelsea og Liverpool skal være interessert i å hente Ryan Bertrand, som selv ønsker å forlate Southampton. Citys interesse for backen skal ha økt da klubben mislyktes med tidlige forsøk på å hente Benjamin Mendy fra Monaco.

Først på slutten av sesongen fikk Michy Batshuayi virkelig vist sine kvaliteter for Chelsea. Den belgiske spissen skal være ønsket av Sevilla, skriver Daily Star.

Liverpool vil ikke betale overpris for Mohamed Salah og har begynt å se på alternative løsninger, dersom avtalen med AS Roma skulle strande, skriver Liverpool Echo. Salah skal ha vraket Liverpool til fordel for Chelsea i 2014. Interessen våknet på ny da det ble klart at Julian Brandt neppe blir Liverpool-spiller.

Dortmund er interessert i å hente Mario Balotelli til klubben, men Nice håper fremdeles å beholde italieneren, melder Sky Italia. Et annet alternativ er italienske Sassuolo, men den tidligere City-spilleren håper å bli værende i utlandet.

Wolfsburg-backen Ricardo Rodriguez gjennomførte torsdag morgen en medisinsk test med AC Milan. Serie A-klubben er dermed i ferd med å sikre seg sin tredje forsterkning for sommeren. Fra før er Franck Kessie og Mateo Pablo Musacchio klar for klubben. Det er også ventet at Lazio-spiller Lucas Biglia vil signere for de røde og svarte.