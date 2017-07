Onsdagens Premier League-rykter

Chelsea har fått tilbud om å hente Dortmund-spiss, men må grave dypt i lommeboka.

BBC melder at West Ham har meldt interesse for landslagskeeper Joe Hart, som ikke har noen fremtid i Manchester City, så vi starter dagen her. Den britiske statskanalen hevder å vite at Hammers er et reelt alternativ for Hart, hvis representanter også har hatt samtaler med Manchester United. Der er imidlertid José Mourinhos førstevalg å beholde David De Gea mellom stengene. Hart var på utlån hos Torino sist sesong, mens City nå kun skal være interessert i et salg.

Manchester United er enige med Real Sociedad om en overgangssum på 9,8 millioner pund for belgieren Adnan Januzaj, melder BBC også. Januzaj ble ikke tatt ut til sesongoppkjøringsturen til USA av manager José Mourinho, og 22-åringen er blitt fortalt at han ikke er en del av klubbens planer denne sesongen. Nå ser det ut som at overgangen til Real Sociedad går i orden.

Dortmund-spissen Pierre-Emerick Aubameyang skal ha blitt tilbudt til Chelsea for en pris på 65 millioner pund, skriver The Sun onsdag morgen.

Sky Sports' Kaveh Solhekol sier det samme, men hevder at prisen som Dortmund krever for Aubameyang er 70 millioner pund. I tillegg til Chelsea skal spissen være i samtaler med Milan, og har også fått tilbud fra kinesiske klubber - der overgangsvinduet stenger på fredag.

Chelsea offered chance to buy Aubameyang for £70m. Also in talks with AC Milan. Has offers from China. Window there closes Friday — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) July 12, 2017

Det spekuleres i Ross Barkleys fremtid i Everton, etter at 23-åringen ble utelatt fra klubbens sesongoppkjøringstur til Tanzania denne uken, skriver Daily Mail.

Real Madrid hevdes å bruke Chelseas interesse for Alvaro Morata til å dra i land en bytteavtale som sender Eden Hazard til Santiago Bernabeu, ifølge Daily Star.

West Bromwich-manager Tony Pulis har store ambisjoner om å styrke forsvaret, skriver Daily Mirror, og håper på å gjøre et raid hos Manchester United som skal sende både Chris Smalling og Phil Jones til The Hawthorns.

PSG holder pressekonferanse senere på onsdag, der de annonserer signeringen av Dani Alves, melder Sky Sports. Det betyr samtidig at Manchester City intensiverer innsatsen for å hente Tottenhams Kyle Walker.

Arsenal presenterte sin tredjedrakt på Instagram onsdag morgen, og modellen var ingen ringere enn Alexis Sanchez. Det styrker troen hos Arsenal-fansen på at chileneren blir værende på Emirates.

Presenting our new @PUMAfootball third kit for 2017/18.

Chelsea er på vei til å signere Real Madrids vingback Danila for 31 millioner pund, skriver The Sun.

Southampton har satt i gang samtaler med mål om å hente den 23 år gamle argentinske Atletico Madrid-spissen Luciano Vietto til Sør-England, hevder kilder nær Sky Sports.

Daily Star hevder at Manchester United-manager José Mourinho nå ser på muligheten for å hente Thomas Müller, etter at Bayern München sikret seg James Rodriguez.

Og til sist kan vi melde om at Everton ikke har senket ambisjonene om å hente Gylfi Sigurdsson fra Swansea. The Guardian skriver at klubben ikke lar seg skremme av prislappen på 50 millioner pund for islendingen.

