Onsdagens Premier League-rykter

Det er store bevegelser på overgangsmarkedet.

Dagens rykteartikkel starter i Liverpool, der Everton skal ha satt en prislapp på 50 millioner pund på Ross Barkley. Den engelske midtbanespilleren ønsker samtidig en ukeslønn på 150.000 pund for å melde overgang til Tottenham, som skal stå øverst på ønskelisten (The Mirror).

Tottenham skal også ha et ønske om å kvitte seg med Moussa Sissoko, som ikke leverte varene forrige sesong. Nå meldes det at Tottenham kan bli nødt til å betale franskmannen for å forlate klubben. Han ønsker ikke å gå ned i lønn, og Spurs kan derfor bli nødt til å dekke deler av lønnen hans om han skal skrive under for en ny arbeidsgiver (The Mirror).

Manchester United skal ha gitt opp jakten på Tottenhams Eric Dier. Mourinho og co har ikke lenger tro på at Spurs vil akseptere et bud denne sommeren. (Mirror)

Samtidig meldes det at Ivan Perisic har flydd til Kina med resten av Inter-troppen etter at Manchester United mislyktes i å bli enig med italienerne om en salgssum. Nå tyder mye på at han blir værende i Serie A (Telegraph).

Barcelonas Neymar er het på ryktebørsen i disse dager. Medier i Brasil har nylig meldt at PSG skal ha utløst brassens utkjøpsklausul på 195 millioner pund, og at Neymar skal være interessert i en overgang. Det vil i så fall gjøre ham til tidenes klart dyreste fotballspiller.

West Ham skal være enig med Stoke om overgangssum for den østerrikske landslagsspilleren Marko Arnautovic. London-klubben skal ha fått et bud på 24 millioner pund akseptert av Stoke (BBC).

Hvis Alexis Sanchez forlater Arsenal i sommer, skal Real Madrids Karim Benzema være aktuell å signere. Arsene Wenger skal lenge ha beundret landsmannen (Daily Star).

Arsenal-sjef Wenger skal samtidig ha gitt klar beskjed om at Sanchez, som skal være ønsket av blant andre Manchester City, ikke er til salgs nå. Da blir det trolig mer aktuelt å beholde ham ut kontraktstiden og slippe ham gratis (Sky Sports).

Ifølge The Telegraph skal PSG også ha meldt seg på i kampen om Sanchez, og skal nå være favoritter til å signere Arsenal-stjernen.

Newcastle og Crystal Palace skal begge vurdere å signere West Ham-keeper Adrian, som nå er mer tilgjengelig etter at The Hammers hentet Joe Hart som ny førstekeeper. (Mirror)

Swansea skal ha et ønske om å hente tilbake Manchester Citys Wilfried Bony, som tidligere har spilt for klubben. Forrige sesong var Bony utlånt til Stoke. (Foot Mercato)

Liverpool-ving Sheyi Ojo skal være på vei til enten Fulham eller Middlesbrough på lån ut sesongen. Rødtrøyene skal allerede ha fått lånetilbud fra begge Championship-klubbene (Liverpool Echo).

SELGES? Real Madrids Karim Benzema er igjen het på ryktebørsen.