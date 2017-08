Onsdagens Premier League-rykter

Klarer Arsenal å holde på Alex Oxlade-Chambelain?

Arsenal håper å forlenge avtalen til den engelske landslagsspilleren Alexander Oxlade-Chamberlain, men 24-åringen komme neppe til å skrive under på en ny kontrakt, melder The Telegraph. Nå skal både Chelsea og Liverpool være interessert i midtbanespilleren.

De siste dagene kunne mye tyde på at Barcelona hadde gitt opp håpet om å signere Philippe Coutinho fra Liverpool, men nå melder blant andre Daily Mail og Sky Sports at den spanske storklubben planlegger å legge inn et fjerde bud på brasilianeren. Denne gangen vil de tilby de rødkledde fra Merseyside 138 millioner pund for spilleren. Ifølge kilder Sky Sports har snakket med, skal Coutinho være svært bestemt på at han vil vekk fra Liverpool.

Chelsea fortsetter sin spillerjakt og skal ifølge The Mirror være nære en avtale med Leicester om en overgang for Danny Drinkwater. Det er ventet at Drinkwater vil koste London-klubben 30 millioner pund. Chelsea skal også ha et håp om å sikre seg Antonio Candreva fra Inter for 25 millioner pund, hevder samme avis.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino har gitt utrykk for at han ønsker å hente fire nye spillere denne sommeren. Forrige uke ble det klart at Davinson Sanchez kommer til å signere for London-klubben, men skal vi tro Sky Sports håper de liljehvite også å sikre seg Serge Aurier fra PSG.

Manchester City fortsetter jakten på West Brom-stopper Jonny Evans, skriver ESPN. De lyseblå fra Manchester planlegger nå å legge inn et nytt bud på spilleren etter at West Brom avslo deres forrige bud på 18 millioner pund. WBA-manager Tony Pulis har sagt klart ifra at det skal et solid tilbud til for at de gir slipp på midtstopperen.

Crystal Palace jobber med å sikre seg den skotske vingen Oliver Burke fra RB Leipzig, skriver The Guardian. Avisen hevder at London-klubben håper at et bud på 15 millioner vil være nok for å sikre seg spilleren.

Danny Rose skal sammen med sine representanter ha samtaler med klubbledelsen i Tottenham om sin fremtid onsdag, skriver The Independent. Avisen hevder det er sannsynlig at Rose vil be om å bli solgt. Både Chelsea og Manchester United skal være interessert i å sikre seg den engelske landslagsbacken.

Diego Costa har gitt klart utrykk for at han ønsker å forlate Chelsea og returnere til sin tidligere klubb Atletico Madrid. Nå bekrefter imidlertid Marseille at de håper å kunne overbevise Costa om å signere for dem i stedet, skriver The Telegraph.