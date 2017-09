Onsdagens Premier League-rykter

Hevder Jose Mourinho vil hente Alexis Sanchez.

Til tross for stor interesse fra andre klubber, valgte Arsenal å ikke selge Alexis Sanchez under sommerens overgangsvindu. Chilenerens kontrakt går ut etter sesongen og mye tyder på at 28-åringen kommer til å spille for en ny klubb neste sesong. Ifølge The Sun håper Jose Mourinho at den klubben blir Manchester United. United-manageren skal ifølge avisen prøve å snappe opp Sanchez foran nesa på byrival Manchester City som i sommer viste stor interesse for spilleren.

Manchester United og Manchester City skal også være interessert i Lazio-angriper Sergej Milinkovic-Savic, hevder The Mirror.

Tottenham vurderer om de skal forsøke å signere Besiktas-spiss Cenk Tosun når overgangsvinduet igjen åpner i januar, melder Talksport. 26-åringen har imponert i Tyrkia og klubber som Crystal Palace og Newcastle skal også ha vist interesse for angriperen.

Tottenham er i samtaler med Barcelona om en mulig overgang for Andre Gomes i januar, hevder Diario Gol. Klubbene var i samtaler om en avtale allerede i sommer, men rakk ikke bli enige før overgangsvinduet stengte. Spurs-manager Mauricio Pochettino skal imidlertid fortsatt ha et ønske om å sikre seg portugiseren.

Både Liverpool og Tottenham skal være i samtaler med Werder Bremen i håp om å kjøpe den 17 år gamle midtbanespilleren David Philipp, melder tyske Sky. 17-åringen skal være sett på som et av de mest lovende talentene i Tyskland.

Arsenal jakter signaturen til Marseille-spiller Christopher Rocchia, ifølge Foot Mercato. 19-åringen har foreløpig ikke signert en proffkontrakt med Marseille, og Arsenal vil prøve å sikre seg talentet før den tid.

Til slutt tar vi med at Manchester United skal ha vist interesse for Geonas 17 år gamle spiss Pietro Pellegri, ifølge Gazzetta dello Sport.

Mest sett siste uken