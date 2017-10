Onsdagens Premier League-rykter

Hevder storklubb tror de kan lokke Jose Mourinho bort fra Manchester United.

Det er The Sun som skriver at franske Paris Saint-Germain vil forsøke å hente Manchester United-manageren til sommeren. Mourinho skal imidlertid være klar på at han ikke ønsker en overgang til Ligue 1. Samtidig skal han også ha innrømmet at han ikke kommer til å avslutte sin karriere på Old Trafford, skriver avisen.

The Guardian melder at Mourinho ikke er villig til å skrive under på en langtidskontrakt med Manchester United. Hans nåværende avtale går ut etter neste sesong.

Chelsea-manager Antonio Conte har innrømmet at London-klubben forsøkte å hente den belgiske midtbanespilleren Radja Nainggolan fra Roma i sommer, skriver Daily Express. 29-åringen ble imidlertid værende i den italienske hovedstaden og signerte en ny langtidskontrakt med klubben.

Southampton skal være i samtaler med Barcelona om en mulig overgang for den 24 år gamle spissen Paco Alcacer, hevder The Mirror. Premier League-klubben må riktignok vente seg hard konkurranse fra franske Lille som også forsøker å sikre seg angriperen.

Manchester United har fått øynene opp for den 20 år gamle Espanyol-backen Aaron Martin, ifølge ESPN. De hevder at den engelske storklubben har hatt speidere til stede på Espanyols siste kamper for å se nærmere på venstrebacken.

Leicester skal ikke ha noe umiddelbart hastverk med å finne en erstatter for manager Craig Shakespeare som tirsdag fikk sparken av klubben. Ifølge The Telegraph vil klubben bruke tiden de trenger på å finne et "større navn" som kan lede laget i årene som kommer.

Tidligere Leicester-manager Nigel Pearson har vært nevnt som en kandidat, men skal ifølge Leicester Mercury være uaktuell for jobben.

Kevin de Bruyne skal være i forhandlinger med Manchester City om en ny avtale med klubben, men skal vi tro The Telegraph kommer ikke det til å bli billig for de lyseblå fra Manchester. Avisen skriver at De Bruynes agent vil vise til Neymars lønn på 32 millioner pund i året og påpeke at belgieren fortjener en lignende avtale hos City.

Til slutt tar vi med at Barcelonas sportssjef Robert Fernandez var til stede under Champions League-kampen mellom Real Madrid og Tottenham for å ta en nærmere titt på Jan Vertonghen, Christian Eriksen og Davinson Sanchez, ifølge spanske AS.

Mest sett siste uken