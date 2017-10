Onsdagens Premier League-rykter

Charly Musonda hisset på seg Chelsea-ledelsen med Instagram-post, men blir ikke lånt ut i januar.

Daily Telegraph hevder Leicester er i ferd med å sikre seg Claude Puel som klubben nye manager. Franskmannen, som i dag leder Southampton, vil dermed overta etter Micahel Appleton. Sistnevnte har hatt manager-ansvaret etter at Craig Shakespeare fikk sparken tidligere denne måneden.

Arsenal har ikke gitt opp håpet om å beholde Mesut Özil når tyskerens gjeldende kontrakt går ut til sommeren. Ifølge Manchester Evening News ønsker han seg 30 prosent bedre lønn, samt draktnummer 10, som i dag bæres av Jack Wilshere. Tyskeren han blitt koblet til klubber i Tyrkia og Italia, men skal kun være interessert i å signere for Manchester United, Real Madrid eller Barcelona.

Real Madrid-president Florentino Perez insisterer på at han ikke har vært innom tanken på å signere Harry Kane. Klubbpresidentens uttalelser kommer i kjølvannet av at La Liga-klubben har blitt koblet til Spurs-spissen, som følge av hans gode form.

Ifølge Daily Mirror, er Carlo Ancelotti blant de som vurderes som ny manager på Goodison Park. Kinesisk presse melder imidlertid at den tidligere Bayern-treneren er i samtaler med Guangzhou Evergrande.

I et ferskt videointervju med journalisten Claude Atcheba, sier West Ham-spiss Diafra Sakho at han fremdeles ønsker å forlate klubben:

Antonio Conte avviser at den 21 år gamle midtbanespilleren Charly Musonda kommer til å forlate Chelsea på utlån i januar, melder London Evening Standard. 21-åringen terget på seg Chelsea-ledelsen med en Instagram-post som antydet at han fortjener mer spilletid nylig, men Conte skal være klar på at han ønsker å beholde ham i stallen.

Sofiane Boufal scoret nylig et drømmemål for Southampton mot West Bromwich i Premier League. Ifølge spillerens agenter kunne 24-åringen spilt i Italia, da både Fiorentina og Inter ville signere ham i sommer. Det melder SFR Sport.

Tidligere Dortmund-trener Thomas Tuchel avviser ikke muligheten til å ta over jobben som Everton-manager dersom han får muligheten, melder Sky Sports.

Mest sett siste uken