Onsdagens Premier Leauge-rykter

Liverpool ser Philippe Coutinho glippe mellom fingrene, mens overgangsvinduet går mot slutten.

Liverpool skal nå ha innsett at det blir vanskelig å tviholde på Philippe Coutinho og ifølge Yahoo Sports er Anfield klubben villig til å la brasilianeren gå til Barcelona. Katalanerne skal være i ferd med å lande en avtale, som til slutt kan få en totalramme på 160 millioner euro.

Inter fortsetter jakten på en ny midtstopper og har lagt inn nytt bud på Arsenals Shkodran Mustafi, skriver Sky Sports. Serie A-klubben vil låne tyskeren for 4,6 millioner pund, samt en opsjon på kjøp for 23 millioner.

I tillegg melder Sky Italia at Inter har tilbudt West Ham Marcelo Brozovic i bytte mot Angelo Ogbonna.

Tottenham vurderer nå å vente med å hente Ross Barkley, på grunn av midtbanespillerens skadeplager, skriver London Evening Standard. Barkley, som kun har ett år igjen på kontrakten med Everton, sliter med en hamstringskade, og det er ventet at han vil gå glipp av mye av sesongen.

West-Bromwich-stopper Jonny Evans vil avslå en overgang til Arsenal fordi han ønsker seg til Manchester City, skriver Daily Mail. Begge storklubbene skal være ute etter den tidligere Manchester United-spilleren.

The Sun hevder WBA er svært nær ved å sikre seg polske Gregorz Krychowiak fra Paris Saint-Germain. Chelsea og Juventus har også vist interesse for midtbanespilleren.

Virgil van Dijk er fremdeles optimistisk med tanke på en overgang til Liverpool i dette overgangsvinduet. Både Arsenal og Chelsea kan imidlertid komme til å kaste seg inn i kampen om Southampton-stopperen, skriver The Independent.

Til tross for en svak start på sesongen, vil Crystal Palace backe manager Frank de Boer og gi ham midler til å forsterke før vinduet stenger, skriver Daily Star. Mamadou Sakho og Michel Vorm er blant spillerne som kobles til klubben.

Newcastle-manager Rafael Benitez skal ikke være imponert over holdningene Dwight Gayle har utvist i sommer. Ifølge The Guardian er spissen til salgs for rundt 18 millioner pund og har tiltrukket seg interesse fra klubber på nivå to i England.

Giannelli Imbula nærmer seg utlå fra Stoke til franske Toulouse, melder SFR Sport i Frankrike.