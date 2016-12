Søndagens Premier League-rykter

ANNONSE

Liverpool-sjef Jürgen Klopp var svært interessert i Julian Draxler. På julaften ble tyskeren dog bekreftet klar for franske Paris Saint-Germain. Nå sier den tyske manageren at Liverpool-fansen ikke skal forvente store ting i januar, når det kommer til overgangen. Ifølge lagets hjemmeside skal Klopp ikke ha noen plan om å kaste om seg med penger i det kommende overgangsvinduet.

Chelsea ser ikke ut til å få et av sine store overgangsmål i boks. Niklas Sule fra Hoffenheim skal være sterkt ønsket på Stamford Bridge, men ifølge Bild, er midtstopperen nå på det nærmeste klar for Bayern München. Hoffenheim skal ha godtatt et bud fra storklubben på 22-ringen.

Jermain Defoe er i storform, og scorer mål på bestilling denne sesongen. Det har fått flere Premier League-klubber interessert i 34-åringen. Sunderland-manager David Moyes innrømmer til Sunderland Echo at Defoe er viktig for laget, og han uttaler at spissen ikke er til salgs, uansett pris.

Tottenham signerer nye kontrakter til den store gullmedalje. Laget har allerede sikret seg nye kontrakter for blant annet Harry Kane, Hugo Lloris og Christian Eriksen. Søndag er det Toby Alderweirelds tur, om Daniel Levy får det som han vil. Mirror skriver nemlig at en ny femårskontrakt er nær ved å bli underskrevet.

25 år gamle Manolo Gabbiadini var på vei bort fra Napoli i sommer, men endte likevel opp med å bli værende hos de lyseblå italienerne. Nå melder italienske medier at han på ny kan være på vei bort Både Stoke og Everton har vist interesse for spilleren.

I Spania ryktes det om at Barcelona har fått et bud godtatt på 30 millioner euro for høyrebacken Joao Cancelo. Den portugisiske 22-åringen spiller til vanlig i Valencia.

Helt til slutt tar vi med et rykte fra Championship. Gianfranco Zola, som er manager i Birmingham, har kastet øynene på midtbanespilleren Henri Lansbury fra Nottingham Forest. Den tidligere Arsenal-spilleren kan dermed komme til å bytte beite i januar. Det er Nottingham Post som skriver ryktene om 26-åringen.

Ha en riktig god 1. juledag!